«Una vez pase el volcán, si puede ser un foco turístico habrá que aprovecharlo»

La verdad es que sí, pero nos ha tocado esto y tengo que estar al pie del cañón.

¿Cómo lo está viviendo?

Para mí está siendo muy complejo porque, la verdad, es que no esperaba que tuviera que atravesar por esta crisis ni me esperaba que pudiera haber una erupción de un volcán. Es una situación complicada porque toda la semana previa nos preocupaba sobremanera la salud de las personas y que pudiera pasarle algo a alguien, con la incertidumbre de cuándo y por dónde iba a salir el volcán, y ahora la incertidumbre es cuándo va a terminar y si se va a seguir llevando más hogares por delante. Ver el drama de tantísimas familias es más difícil aún, te pone más en tensión y responsabilidad, y al ser del Valle de Aridane, como es mi caso, y conocer a muchísima de la gente que ha sido evacuada y ha perdido las viviendas pues es muy complicado. Y a eso se suma también que mi padre ha tenido que ser evacuado, se está quedando en mi casa. Aunque la lava no se ha llevado la vivienda está en la zona de evacuación, él también está bastante enfermo, y se ha sumado todo.

¿Puede hacer un recuento de cuántas personas hay evacuadas, cuántas se han quedado sin hogar, cuántas han vuelto a sus casas o esperan volver y dónde están principalmente?

Fuera de su casa hay en torno a 5.500 y 6.000 personas. Hubo solo 140 que se desalojaron hace unos días y pudieron volver a su casa que era en la zona de Tacande, cuando hubo peligro de colapso del cono volcánico. La mayoría está en casa de familiares y amigos, es decir, hay una situación de pisos y apartamentos llenos de personas. Te encuentras a gente en barrios que no estás acostumbrado a ver y te cuentan que están en apartamentos prestados. De esas personas, 160 están en el hotel Princess [en la costa de Fuencaliente] y 37 en centros sociosanitarios del Cabildo y son los que no tienen dónde ir.

¿Pero sabe cuántas pueden volver a sus casas o ya no podrán porque se han quedado sin hogar?

No lo sé, pero calcule que si Copernicus [un programa de observación de la tierra a través de satélites] dice que casi 900 viviendas han desaparecido, por lo menos la mitad no van a poder volver a su casa. Pero es un cálculo rápido.

El Gobierno les ha dado una solución habitacional junto con el Estado de 300 viviendas a final de año. ¿Son suficientes? ¿Van a llegar rápido y qué trámites tienen que hacer?

A día de hoy no tenemos el dato, han pasado dos semanas y no ha terminado la emergencia, pero desde que se abra la Oficina de Atención Ciudadana, que espero que sea en los próximos días, y crucemos los datos con los ayuntamientos de El Paso, con el de Los Llanos y con los de las personas que vayan acercándose a esa oficina tendremos el dato de cuántas viviendas. Pero no solo van a ser las viviendas que pone a disposición el Gobierno sino también un plan de ayudas al alquiler, que va a ser importante y que se va a intentar que pague por los menos tres años de alquiler a las personas que estén desplazadas, mientras se ponen soluciones alternativas. Pero si ahora mismo ya tienen localizadas 300 casas y hacen falta más estoy seguro de que se buscarán las que sean necesarias para que todas esas personas que su única vivienda la ha arrasado el volcán puedan tener una solución habitacional. Ese tiene que ser uno de los grandes compromisos que asumamos todas administraciones.

Hay personas que no quieren pisos, que quieren una casa terrera porque están acostumbrados a su terreno.

Vamos a tomar el pulso en la Oficina de Atención Ciudadana. Hay personas que les encantaría vivir donde antes vivían, en la misma zona, y hay personas que querrán irse y no estar en esa zona, pero habrá que estudiar soluciones para todos.

Han tenido dos contratiempos en muy poco espacio de tiempo, el incendio y el volcán, aunque no son comparables, claro. ¿Las ayudas del incendio ya se están dando? Lo digo por la agilidad con la que deben actuar en este caso.

Yo no sé las ayudas del incendio de otras administraciones. El incendio fue hace un mes y medio. Nosotros le encargamos desde el primer momento a Gesplan, que es una empresa pública, el funcionamiento de esa oficina y justo esta semana nos ha entregado un reparto de posibles ayudas de una cuantía que puso el Cabildo insular para el incendio, y espero que en menos de un mes podamos estar pagando esas ayudas directas del Cabildo, que son entre 300.000 y 400.000 euros. Tenga en cuenta que en el incendio fueron entre 20 y 30 viviendas, no fueron más.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha cifrado por ahora en más de 400 millones de euros las pérdidas. ¿Tiene usted una cuantificación, teniendo en cuenta que el volcán sigue vivo y pueden ser más?

La verdad es que no lo sé. Le puedo decir cosas muy puntuales. Nosotros ya en carreteras tenemos estimado unos gastos de en torno a los 30 millones de euros, y también a través del catastro y de Copernicus se podrán cruzar datos y sacar un número respecto a las viviendas y terrenos que se han perdido. Ese cálculo creo que no se ha hecho hasta el momento, pero andará cerca de los 400 millones de euros seguro, si no los supera.

Los agricultores, que van a tener muchos daños, están pendientes de las ayudas y no saben si son del Estado si van a esperar por la UE. ¿Qué sabe al respecto?

Nosotros por supuesto ayudaremos a todos los sectores económicos de la Isla, no solo a agricultores, sino también a empresas, pymes, comercios o pescadores, que creo que tendrán el mismo derecho que los agricultores, porque es que a veces, y con todo el cariño a los agricultores y es el sector más potente, nos olvidamos de otros sectores que también generan economía. La prioridad pasa por la solución habitacional, eso es lo primero de lo primero, a partir de ahí vamos a seguir luchando. Ya ha anunciado también el Gobierno de Canarias, la consejera de Economía, ayudas para pymes y autónomos, y la consejera de Agricultura está en que el Posei, el histórico de los agricultores se mantenga para que no les afecte la subvención de la PAC aunque esta cosecha se da por perdida. Estoy seguro de que va a haber soluciones para los agricultores pero solo han pasado dos semanas y la prioridad nuestra son las viviendas.

¿Se imaginaba tanta coordinación entre las instituciones a pesar de tener distinto color político? Supongo que valorará lo que ha hecho Pedro Sánchez, no sé si su presidente Pablo Casado.

Mi presidente también lo valoró cuando estuvo aquí en La Palma y reconoció la rapidez del presidente en estar aquí y yo también, y lo he hecho desde el primer minuto, y por supuesto del Gobierno de Canarias que hemos sentido siempre muy cerca, y muy apoyados por el Gobierno, por el presidente Ángel Víctor Torres. No puedo decir lo contrario porque estaría mintiendo. La verdad es que cuando hemos tenido una emergencia, que no han sido pocas en la isla de La Palma, por desgracia, siempre hemos encontrado este apoyo y este remar hacia el mismo lado, y también será porque nos preocupamos desde el Cabildo que eso sea así. Todos tenemos que poner de nuestra parte.

El Gobierno canario también ha aprobado un paquete de medidas fiscales para ayudar a las personas damnificadas, ¿echa en falta algún tipo de ayuda concreta?

Creo que se van a seguir tomando medidas de manera progresiva. Solo han pasado dos semanas y las administraciones tenemos que tomar el pulso, con datos reales de lo que ha pasado y a los vecinos.

La Palma depende del sector primario, en gran medida, y del turismo. Quizás no es el momento de hablarlo por el drama humano pero haciendo una prospección de futuro, ¿podría convertir a la Palma este volcán en un foco de atracción turística?

De todas las crisis surgen oportunidades y si surge una oportunidad en este sentido, una vez pase el volcán tendremos que aprovecharla, principalmente para el sustento de la economía local y las personas que vivimos en La Palma; una cosa no está reñida con la otra.

¿Qué pérdidas supone lo que está pasando en el PIB de la Isla?

Hay un parón económico en el Valle de Aridane que es uno de los ejes importantes de la Isla junto a la capital y Las Breñas, y creo que puede afectar en torno al 30% del PIB insular porque hablamos de 400 y 500 millones de euros y el PIB insular es de 1.500 millones.

¿Qué espera qué puede pasar en estos días? ¿Prevén más desalojos por la calidad del aire o que pueda estallar en otro lado de la Isla?

Los científicos dan por muy improbable, aunque no se descarta, que pueda salir por otro lado, porque ya tiene una salida de la fuerza y la presión por la actual boca, y es difícil que pueda haber otra erupción en otro lugar de la Isla y también porque los movimientos sísmicos que se han dado son a bastante profundidad. Esto es información del comité científico. La duración no la sabemos porque es ir analizando día a día y ver cómo va evolucionando. De hecho ha salido otra boca en la misma zona que ha afectado a más viviendas y están controlando por dónde discurre y es posible que se una a la colada principal. Eso significa que el volcán está vivo y es agresivo.

Y en cuanto a la calidad del aire por los gases que se están emitiendo tras el contacto de la lava con el mar ¿puede haber más complicaciones?

Hay medidores de aire que de manera ordinaria tienen información pública día a día y en base a esos controladores del aire estamos también funcionando, además de que medios como la UME están haciendo un trabajo especial en ese sentido, ir controlando las zonas y la calidad del aire. Por ahora la calidad del aire es buena, es verdad que hay algunos índices que pueden estar cercanos a los máximos y, por lo tanto no se descarta nada. Hemos ido evacuando personas desde el inicio, confinando, pero ahora viene la fase de ir controlando el aire y ver hacia adónde avanza y qué calidad tiene. Según se vaya estudiando se irán tomando decisiones.

¿Y la calidad del agua?

Se hacen analíticas todos los días y es buena.

¿El resto de la isla sigue trabajando con normalidad?

Sí, sigue trabajando con normalidad pero evidentemente muy pendientes y preocupados por lo que sucede en el Valle de Aridane, eso siempre está presente.

El otro día el Parlamento les donó 200.000 euros y dijeron que serán ustedes quiénes distribuyan las donaciones. Las donaciones privadas también están siendo muchas. ¿En qué las están destinando?

Aún no las estamos destinando a nada, tenemos que tomar decisiones en ese sentido. Lo que está claro es que el cien por cien de las donaciones irán destinadas a las personas afectadas, y entonces veremos si hace falta comprar viviendas, si hace falta dar ayudas de emergencia social a las personas afectadas, si hace falta comprar enseres de las viviendas... Durante los próximos días, cuando tengamos datos más certeros, el número de personas afectadas y las necesidades de cada una, veremos a qué las destinamos. Creo que es importante tomarle el pulso a la población. Es verdad que somos de aquí y conocemos a mucha gente pero nos gustaría que de alguna manera pudieran participar las personas afectadas y nos dijeran hacia qué destinar las donaciones.

Claro, porque hay gente que lo ha perdido todo.

Sí, y los ayuntamientos están haciendo una labor espectacular. Los ayuntamientos se están encargando de ese primer impacto, de organizar esas ayudas masivas que están llegando. De hecho, están teniendo problemas en logística de todo lo que está llegando, pero están haciendo esa organización de alimentos, ropa, elementos de higiene y aseo tanto de El Paso como de Los Llanos, y se lo distribuyen a todas las personas que están fuera de su hogar aunque estén con familiares.

La solidaridad de toda Canarias y de toda España ha sido inmensa. ¿Se sienten arropados?

Estamos agradecidos de corazón. Nunca imaginamos recibir tantísima ayuda y colaboración de todo y cada uno de los puntos de España, y la verdad es que ha hecho que no nos sintamos solos.

¿Tienen apoyo psicológico?

Es necesario el servicio que se está dando por los ayuntamientos y se ha reforzado en los últimos días.

‘Más fuertes que el volcán’ es el lema del Cabildo.

Sí, porque no solo tenemos que lamernos las heridas en estos días sino mandar un mensaje de que seremos capaces de superarlo, que los palmeros han demostrado su garra y su coraje siempre, históricamente, que somos capaces de superarnos a nosotros mismos, y en este caso tenemos que sacar ese espíritu de orgullo palmero y salir adelante.

¿Cuál ha sido el momento de mayor impacto para usted que ha vivido los dramas de los vecinos?

Para mí la situación más fuerte fue ver a las familias abandonando sus hogares a la carrera, cogiendo lo primero que podían y lo que le cabía en las manos.

Se ha reconocido la buena gestión y la coordinación de las administraciones para afrontar esta crisis, y afortunadamente no ha habido ninguna muerte.

No ha habido ninguna muerte y fue muy importante en los días previos la información que se le hizo llegar a la población para que estuvieran preparados. Ha sido clave la ciencia española que nos ha dado la posibilidad de adelantarnos una semana, de hacer todos estos trabajos, y lo que viene a atestiguar es que La Palma y toda Canarias son territorios seguros porque están absolutamente controlados, monitorizados por esta ciencia española que hace que seamos territorio seguro. Aquí están todo tipo de científicos del mundo entero haciendo un seguimiento y creo que también eso es bueno y una oportunidad.

¿Cómo han compaginado la emergencia volcánica con el covid?

Estamos preocupados por un ligero repunte del covid. Han habido 17 positivos, pocos porque hemos estado cercanos al cero, y ese mensaje de que no se ha ido el covid tenemos que seguir recordándolo, porque quizás los primeros días nos olvidamos un poco y no podemos bajar la guardia.