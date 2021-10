“España todavía convive con el cadáver de la guerra civil”

José Manuel Núñez Seixas se doctoró en Historia Contemporánea en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Sus estudios se centran en la historia de los nacionalismos y las identidades territoriales en Europa, las migraciones, la cultura de la guerra y la memoria de las dictaduras.

Una de las particularidades de España respecto al resto de Europa estriba en el poder e influencia de la Iglesiaque ni siquiera vio con buenos ojos que se retirasen de los muros de sus templos las listas de ‘Caídos por Dios y por España’ ¿Por qué la Iglesia sigue manteniendo esta posición?

La Iglesia española defiende sus intereses y es bien sabido que desde la Transición hasta hoy ha tomado posiciones que incluso hay que calificar de conservadoras si las comparamos con las que mantiene el Vaticano. Ocurre que en la Iglesia española sigue estando muy presente el concepto de guerra civil como martirio sufrido por centenares de monjes y monjas, de curas párrocos, de sacerdotes… que efectivamente fueron asesinados en zona republicana, y muchos de los cuales fueron beatificados en tiempos, sobre todo, del papa Juan Pablo II. La Conferencia Episcopal Española se aferra a ese recuerdo y a esa suerte de memoria histórica particular que quiere que no se olvide. Desde este punto de vista, se pueden escuchar y atender algunos de sus argumentos pero, para hacerlos creíbles, tendrían que haber hecho un expreso y contundente rechazo del régimen dictatorial, así como la asunción de que hay otras maneras de recordar a sus mártires. Pero una institución que pregona la reconciliación, la paz y el amor no debería permitir que en sus templos haya inscripciones excluyentes.

Y a eso hay que añadir que muchos republicanos muertos eran católicos.

¡Y tanto! De hecho, cuando se buscaron cadáveres para enterrar en el Valle de los Caídos tuvieron que recurrir a muertos republicanos durante la guerra e incluso de la represión franquista de la posguerra. Siempre y cuando estuviesen bautizados.

¿Existen en Europa instrumentos jurídicos similares a la Ley de Memoria Histórica?

Sí, aunque no tengan este nombre, pero existen muchas y variadas regulaciones sobre los que se ha denominado jurídicamente ‘Ajuste de Cuentas’ con los pasados dictatoriales, sobre el uso de símbolos y/o expresiones de exaltación de las dictaduras, aunque a diferencia de España no se trata de una ley específica, sino que son leyes sectoriales. En Italia, por ejemplo, fueron promulgadas varias leyes entre los años 50 del siglo pasado y los primeros años del siglo XXI relativas a la exhibición de símbolos fascistas, sobre delitos de odio, etc. que tenían como motivación impedir la proliferación de símbolos o concentraciones neofascistas en el pueblo en el que nació Mussolini. Y lo mismo se hizo en Alemania para evitar concentraciones neonazis ante la tumba de Rudolf Hess.

Y en esos países, al igual que ocurre en España, ¿incumplirlas sale casi ‘gratis’?

Depende de sobre qué y para qué. Hay países en los que cualquier tolerancia sobre el recuerdo de la dictadura es punible de manera inmediata, y donde intervienen casi de oficio la Fiscalía o la Policía estatal, como ocurre en Alemania. En otros países hay más recovecos, como en Italia, y en España lo que pasa es que determinados aspectos, como el que atañe a los nombres de las calles, se dejan en manos de los ayuntamientos donde, según quién gobierne, a veces se buscan medios para soslayar la Ley de Memoria Histórica. Hay incumplimientos que son de libro y que, por lo tanto, hay razones para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Otra cosa es que no lo hagan porque se haya preferido optar por una política discreta que no moleste a determinados sectores, una postura que no comparto en absoluto.

Es decir, que incumplir la Ley de Memoria Histórica en Espña sale ‘gratis’ y hay numerosos incumplimientos.

Sí, y sobre todo en lo que se refiere a los nombres de las calles, aunque la mayoría hayan sido retirados, sobre todo los más evidentes, pero es que hay muchos nombres de calles bautizadas durante el franquismo que todavía perviven….

Que el asunto que trata su nuevo libro Las guaridas del lobo. Memorias de la Europa autoritaria, 1945-2020 es interesante y polémico, se demuestra con las protestas por el traslado de los restos mortales de dictador Francisco Franco desde el Valle de los Caídos. ¿Debió haberse efectuado ese traslado mucho antes o, por el contrario, debíamos haber esperado unos cuantos años más?

Se debería haber hecho hace mucho tiempo y con un pleno consenso de las fuerzas políticas e intereses de la derecha y la izquierda. Se hizo cuando se hizo y, bueno, la verdad es que más vale tarde que nunca, pero en la cuestión de fondo no hay debate. En lo que sí puede haberlo es sobre cómo se hizo (con la televisión en directo) y el momento en que se hizo (quizás habría sido mejor que no hubiese coincidido con una convocatoria electoral cercana). Pero la situación era una anomalía democrática y había que subsanarla. En la segunda década del siglo XXI no era tolerable que los restos de un dictador gozasen de un tratamiento privilegiado en un mausoleo situado en terrenos de propiedad pública.

La iglesia se aferra a sus mártires, pero no ha realizado un rechazo público a la dictadura»

Algunos analistas políticos afirmaron que el traslado, su cuándo y su cómo, llenó las urnas de miles de votos a la ultraderecha que representa Vox.

Las urnas de Vox se llenan de votos que provienen de muy diversas fuentes. Efectivamente, una buena parte de sus votantes, sobre todo los de más edad, tienen una particular sensibilidad sobre la memoria del franquismo, pero la mayoría de los votos que van a Vox provienen de sectores del nacionalismo español radical, del rechazo al secesionismo catalán y a todo lo que tenga que ver con el nacionalismo periférico, del rechazo a la inmigración, y también incluso de la incertidumbre sobre el futuro al que se enfrenta España.

Usted propone la necesidad de aplicar una pedagogía pero ¿qué tipo de pedagogía?

Pues una pedagogía cívica en valores democráticos, es decir, basada en una serie de principios asumibles admitidos por una mayoría social. Defender el derecho a la vida, a la libre expresión o a los valores asociados con la democracia, no es adoctrinamiento, sino una necesidad. Estamos hablando de derechos humanos y, desde luego, una dictadura, cualquiera de ellas, es lo más opuesto que existe a esta pedagogía a la que me refiero.

Me parece que algún sector de la derecha no va a ‘comulgar’ con eso.

Sí, es esa derecha que se toma todo esto como si fuese una revancha. Pero esto no es revancha, es normalización democrática, y eso es algo que deberían ser capaces de asumir incluso partidos como el que has citado antes.

Y por si fuera poco, al traslado de los restos de Franco, el gobierno municipal de Madrid reaccionó con la retirada de la placa dedicada a Largo Caballero en la casa en la que vivió. ¿Se puede aplicarla Ley de Memoria Histórica así?

El argumento del gobierno municipal de Madrid, apoyado por historiadores neorrevisonistas, fue que Largo Caballero era un golpista, que no creía en la democracia y que apoyó posiciones radicales en el socialismo de la Segunda República, al punto de que lo apodaron El Lenin español. Pero fue presidente de un gobierno constitucional, un hombre que defendió la legalidad republicana frente a una sublevación militar, que estuvo exiliado y hasta preso en un campo de concentración. Tendría sus puntos debatibles y discutibles, no digo que no, peroe no es de recibo que se le retire una placa, y menos apelando a la Ley.