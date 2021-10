Los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) José Miguel Santos Espino, Cayetano Guerra Artal y Sara María González Betancor han publicado el artículo titulado Video Lectures: An Analysis of Their Useful Life Span and Sustainable Production, en el que abordan la producción sostenible de los vídeos educativos, analizando la vida útil de los videotutoriales y qué factores pueden influir en su longevidad.

Esta es la primera vez que se publica un estudio cuantitativo sobre la vida útil de esta clase de recursos educativos y para ello los investigadores han utilizado el inventario de vídeos educativos que produjo la ULPGC entre 2008 y 2012 en el Proyecto Prometeo, una iniciativa institucional gracias a la cual se produjeron más de 400 vídeos destinados a la docencia en asignaturas de grados de la ULPGC. El trabajo buscó relaciones entre el tiempo de vida útil y distintas características de los vídeos.

En concreto, se analizaron varios estilos de producción de vídeo usados en el Proyecto Prometeo: «screencast» (capturas de sesiones de ordenador), diapositivas encadenadas, charla en pizarra, «busto parlante» (talking head) y filmación en exteriores. El estudio contó con la colaboración de decenas de docentes de la ULPGC que produjeron y usaron estos vídeos y relataron su experiencia.

Los resultados del estudio, que ha sido publicado en la edición de septiembre de 2021 de la revista International Review of Research in Open and Distributed Learning, sugieren que el estilo de producción de los vídeos afecta significativamente a su longevidad.

En particular, los elementos visuales dinámicos contribuyen más a la vida útil que el contenido estático: los vídeos en los que un instructor escribe o dibuja contenido en una pizarra tienen más longevidad que los que se limitan a encadenar diapositivas. De entre los estilos analizados, los llamados «screencasts» se muestran como los más rentables, si se considera el tiempo de vida útil con respecto al coste de producción.

La enseñanza universitaria se apoya cada vez más en las lecciones en vídeo como recurso educativo. Esta tendencia se ha acentuado durante la pandemia por Covid-19 y la obligada modalidad telemática de muchos centros educativos de todo el planeta. La importancia creciente de las lecciones en vídeo ha disparado la investigación acerca de cómo crear contenidos eficaces desde el punto de vista didáctico, pero hasta ahora se había prestado poca atención a la sostenibilidad económica del proceso, que los investigadores de la ULPGC analizan en este trabajo.