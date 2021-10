Las vacunas contra la gripe y el Covid pueden administrarse el mismo día

En apenas cuatro semanas comenzará la campaña anual de vacunación contra el virus de la gripe, en un momento en el que se ha decidido aprobar una tercera dosis contra el coronavirus SARS-CoV-2 para la población mayor de 70 años a partir del 25 de octubre. Ambas vacunas pueden coincidir sin problema, incluso se puede inocular los dos fármacos el mismo día, en brazos distintos. Así lo afirmó ayer Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS).

«La dosis de refuerzo contra el SARS-CoV-2, se puede hacer en el mismo acto vacunal que con la de la gripe, es decir no hay ningún problema en ponerte ambas vacunas en la misma cita, en un brazo distinto», aclara el especialista, aunque apunta sus dudas en cuanto a si será posible combinar ambos fármacos desde el punto de vista logístico. «Al ser vacunas que tienen una logística diferente, no sé si será factible contar con ambos fármacos al mismo tiempo, pero si fuera posible no hay ningún problema para inyectarse ambas vacunas».

Las Islas registran 1.086 casos activos de coronavirus, el dato más bajo del presente año

García Rojas asegura que la campaña de vacunación contra la gripe comenzará a finales de octubre o primera semana de noviembre, y este año se espera obtener el éxito de cobertura del año pasado que alcanzó en torno al 65% frente al 55% de otros años. «De momento no está habiendo circulación de virus gripales, en otras temporadas ya había presencia de gripe en esta época en algunas comunidades autónomas, pero hasta el momento no se ha visto».

Agencia Europea

Sobre la dosis de refuerzo contra la Covid-19, el epidemiólogo matizó que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no la ha recomendado a la población en general, sólo ha señalado que sería viable. «La EMA no es un órgano que recomiende, lo que hace es regular un medicamento, indicando su posología, contraindicaciones,… la recomendación la hacen las autoridades sanitarias de cada país. Lo que dijeron ayer es que la posibilidad de una tercera dosis es viable, en tanto en cuanto es segura y efectiva», subrayó.

Respecto a los datos epidemiológicos, en el día de ayer Canarias registró 47 contagios de coronavirus, el segundo registro más bajo del año -tras los 42 notificados el 3 de octubre-, por lo que el número de casos acumulados desde que empezó la pandemia ascienden a 95.387, de los que han superado la infección el 97,8% un total de 93.312 pacientes-, tras las 219 altas médicas cuantificadas en las últimas 24 horas. Un día en el que no se ha notificado ningún fallecimiento por Covid.

La Gomera vuelve a estar libre de la infección al no registrar nuevos contagios

Este martes también ha registrado el dato más bajo de casos activos del 2021, con un total de 1.086, de los que 949 se encuentran en sus domicilios con un cuadro leve o asintomáticos; y 137 hospitalizados, 105 en planta y 32 en UCI.

Tenerife ha sumado en la última jornada 18 contagios y tiene 557 activos; Gran Canaria cuenta con 21 más que el día anterior y 258 activos. Lanzarote registra ocho nuevos casos y 102 activos; Fuerteventura, sin casos nuevos, cuenta con 149 activos. La Palma tampoco suma contagios y cuenta con 12 casos activos; al igual que El Hierro que mantiene sus activos en ocho. Por su parte, La Gomera, sin nuevos casos, es la única Isla libre de Covid en estos momentos.