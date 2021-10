Jóvenes trafican con pasaportes covid y PCR falsos para entrar en las discotecas

En cuanto se supo que las discotecas volvían a abrir, los grupos masivos de Telegram donde se concentran miles de jovenes organizando botellones en Barcelona empezaron a arder. Celebraban la decisión de la Generalitat, proponían planes para el puente y discutían sobre cuáles eran los mejores locales y discotecas a los que ir. También compartían dudas. "¿Cómo funcionará esto del QR?", "¿qué pasa si no estoy vacunado aún?", "¿te escanean el QR?", "yo discotecas no que no estoy vacunada", "¿alguien ofrece carnet de vacunas o certificado? yo es que paso de esto, soy antivacuna". Y, ante la demanda, no tardó en aparecer la oferta. De hecho, dichos traficantes de documentación falsa ya estaban en esos grupos desde hacía al menos una semana.

Certificado con datos de Francia

En el caso de los pasaportes covid, este diario ha podido contactar con una persona que pide 550 euros a cambio de este documento en PDF. Ofrece un certificado francés con un QR de vacunación "que sirve 100% en toda Europa" y está "sincronizado con los datos del Gobierno de Francia". Explica que son varios los españoles que han pagado por este certificado y adjunta conversaciones con estas personas que afirman que funciona y que les ha permitido pasar todos los escáneres. Cuenta que forma parte de un grupo que tiene clientes en toda Europa desde inicios del verano. Desde Italia hasta Holanda. "Lo que tienes que hacer es decirles que has estado una temporada viviendo o trabajando en Francia y que por esto te has vacunado allí", aclara. Aunque, dice, en la mayoría de controles no te piden ni el DNI.

Sólo acepta el dinero en criptomonedas, un modo de pago en el que es más difícil dejar rastro de las transacciones. Pide a quienes quieran esta falsificación el nombre y la fecha de nacimiento para que concuerde con la documentación. Manda una muestra para probar que el certificado funciona, y asegura que llevan falsificando pasaportes covid desde el verano, cuando Francia exigió certificado de vacunación para entrar en bares, espacios culturales y de ocio nocturno. Dice que no hace esto para ganar dinero, sino más bien por ideología. "Estos payasos van a cerrar todo lo público y solo se podrá entrar con QR", subraya. "¿Sabes lo que ponen en la vacuna? Mucha mierda... Te lo paso para que te lo leas lo que lleva... y el Gobierno lo hace gratis para matarnos", sigue.

Falsificados de PCR para salir de fiesta

Pero en realidad, para entrar en una discoteca, hay alternativas al pasaporte de vacunación. También se puede acceder con un test de antígenos o PCR negativo hecho dos días antes. Es una forma de asegurarse que, a pesar de no estar vacunados, los que entren en los locales no están infectados ni pueden contagiar al resto. "Te mando un PDF con un PCR negativo, solo necesito tu fecha de nacimiento y el nombre completo", asegura otro chico. "Te servirá para salir de fiesta, yo he viajado con esto y todo", insiste.

En este caso acepta pagos a través del número teléfono con la aplicación Bizum pero también en persona. Y se compromete, una vez recibidos los datos y hecho el pago, a enviar el documento en PDF a través de la conversación de mensajería instantánea. Otros ofrecen a hacer estos mismos documentos por cinco euros. Incluso hay quienes incluyen dos euros extra por cambiar la fecha de la prueba para que sea válida para varias noches.

Y como el precio es mucho más reducido que en las clínicas o laboratorios privados, a lo largo de este fin de semana son muchos jóvenes que buscan estas falsificaciones. "¿Alguien que haga PCR para hoy?", "tengo entrada pero no estoy vacunada, quién hace certificado". Son peticiones que se empiezan a repetir. Sin embargo, hay muchos más mensajes sobre la reventa de entradas en las discotecas en las que se han agotado.