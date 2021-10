El profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Juan Antonio González Pérez, ha obtenido una Mención Honorífica en el premio internacional de arquitectura THE PLAN Award 2021, en la categoría de Renovación/Obra terminada, ‘Renovation / Completed Work’, por su proyecto para el Nuevo Espacio Expositivo Casa de Los Volcanes. Los Jameos del Agua.

El proyecto premiado, de GPY Arquitectos (Juan Antonio González Pérez, Urbano Yanes y Constanze Sixt) es una intervención arquitectónica impulsada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo CACT de Lanzarote, que permite la incorporación de unos espacios inacabados de la Casa de los Volcanes a la dinámica del complejo como un nuevo espacio expositivo.

THE PLAN Award, fundado e impulsado por la revista internacional de arquitectura THE PLAN, fue creado con el objetivo de promover el conocimiento y la calidad del trabajo de diseñadores, académicos y estudiantes en los campos de la arquitectura, el diseño y el urbanismo, ampliando el debate sobre los temas más actuales en el ámbito del diseño.

Entre los miembros del jurado de la presente edición del premio se encuentran: Michael Webb (The Cooper Union, New York); Li Xiangning (College of Architecture and Urban Planning of Tongji University); Yehuda Safran (School of Architecture of Pratt Institute, New York) y Raymund Ryan (Heinz Architectural Center, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh).

La ceremonia de entrega de premios de THE PLAN Award 2021 tendrá lugar en Venecia, mañana martes día 12 de octubre de 2021.

Los Jameos del Agua pertenece a la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo CACT de Lanzarote. Es una intervención del artista multidisciplinar César Manrique, desarrollada en fases sucesivas durante más de veinte años. Se sitúa a lo largo del tubo volcánico de La Corona, en su sección más cercana al mar, y está configurada por un jardín subterráneo y un conjunto edificado denominado Casa de Los Volcanes.

El Nuevo Espacio Expositivo Casa de Los Volcanes está conformado por un recorrido lineal continuo que se concibe como un tubo de luz; a través de una serie de lucernarios, este espacio se muestra como abstracción de la secuencia espacio en sombra - espacio iluminado, cubierta – cielo, tubo - jameo que caracteriza la experiencia espacial del propio tubo volcánico de Los Jameos del Agua.

Al incorporar los espacios inacabados disponibles al discurso global de Los Jameos del Agua, la nueva intervención plantea la relectura y el completamiento de esta importante obra de arte ambiental.