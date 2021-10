«El miedo es que nuestros muertos se nos mueran por segunda vez»

Así lo manifestó una vecina de Todoque desalojada y realojada en La Laguna en la segunda semana de erupción, y desalojada y realojada en Tazacorte esta semana. «A mí la lava ya me entuyó la casa, aunque me dio tiempo de sacar los recuerdos familiares y algunos muebles», cuenta esta vecina que, además, se encontraba en proceso de mudanza y todavía almacenaba una parte de su viejo mobiliario en casa de su hermana. «Pero a mí me angustia pensar que pueda llegar al cementerio de Las Manchas, donde está enterrada toda mi familia e íbamos todas las semanas a ponerles flores», explica.

«Ya es duro llevar semanas sin ir y saber que está abandonado a la suerte del volcán», añade. «Pero si al final la lava se entuyese el cementerio, para nosotros sería como si nuestros muertos se nos muriesen por segunda vez, y eso es muy duro».