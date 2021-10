Los partidos del Parlamento piden a Torres que empiece a elaborar el plan de reconstrucción de La Palma

Torres aseveró que están agilizando todos los mecanismos para que la respuesta sea rápida, tanto en vivienda, como en el agua para el riego de las plataneras futuras porque la actual cosecha está perdida, o para dar ayuda a las familias a través de la Oficina de Atención Ciudadana. No obstante, recalcó que "no estamos cerca de que este volcán termine" y, por tanto, no se conocen aún los daños que puede causar durante su proceso eruptivo. Mientras hablaba en el Parlamento, le llegaba información de nuevas evacuaciones en el barrio palmero de La Laguna, lo que evidencia que el volcán sigue vivo, causando estragos y nadie sabe cuánto va a durar. Solo "suplica" que en este proceso no haya daños de vidas humanas como hasta ahora y confía en la labor de la comunidad científica para prever la seguridad de las personas.

Torres explicó a los diputados que el volcán emitió el miércoles 20.000 toneladas de dióxido de azufre y para que se considere que está en fase de parar debe emitir de 100 y 500 toneladas en 24 horas. Por tanto, se prevé que siga en erupción bastante tiempo. Es más, ya supera a los volcanes del Teneguía y San Juan juntos. El presidente repitió en varias ocasiones la "impotencia" que se siente por no poder controlar este fenómeno natural y expresó que las familias afectadas están "rotas" y "en shock" pero considera que "no se van a rendir".

Prometió que el Gobierno "se va a dejar el alma" en la reconstrucción social y económica de la isla. Los palmeros van a contar con la ayuda de todas las administraciones que están actuando de forma coordinada, puntualizo, y agradeció la unidad del Parlamento en apoyo a La Palma pese a tener distintos colores políticos. Aquí no caben réditos políticos, enfatizó. "Esta desgracia" no se puede comparar "con ninguna otra" y, por ello, está convencido de que ningún grupo político va a sacar un "ápice de rentabilidad" política gracias al volcán pues lo que queda por delante es "tremendamente complicado", con diversos decretos leyes que tendrán que ser validados en las cámaras legislativas.

El presidente recibió la felicitación de los grupos del Gobierno y de la oposición por estar en La Palma desde el minuto cero, trabajando todos los días, y hasta el PP reconoció la rápida reacción del presidente Pedro Sánchez y sus viajes a la Isla que han propiciado que el Estado ya haya destinado 225 millones de euros en ayudas.

Torres repitió que "esto no va a ser ni rápido ni fácil" y que hay que tener claro que "el enemigo es uno", el volcán.

"Cuenten con nosotros, pero también vamos a ser críticos y exigentes" para que se ponga en marcha cuanto antes el plan de reconstrucción de la Isla, expuso la diputada de Coalición Canaria, Nieves Lady Barreto. María Australia Navarro, portavoz del PP, garantizó que su partido "va a estar a la altura" de las circunstancias y va a aportar sus propuestas y experiencia, si bien controlará que las ayudas lleguen con celeridad a los damnificados. También el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, destacó que es la oportunidad para plantear una "reconstrucción nueva de La Palma".

Para el presidente de Canarias ésta es la mayor tragedia volcánica en Europa en cien años y así se lo ha transmitido a la UE para que dé toda la ayuda posible para reconstruir la Isla.