La Casa Real ha hecho público su programa de actos asociados a la edición de este año de los Premios "Princesa de Asturias". Y como novedad, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y su hermana la Infanta Sofía, asisten por primera vez al concierto inaugural, un acto social destacado en la programación de la Fundación. Será además la reaparición de la Princesa -dos años después de su primer discurso en Oviedo- desde que se marchara de España para estudiar en el internado de Gales UWC Atlantic College.

El concierto será el jueves, 21 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe. Estará presidido por los Reyes, que no suelen faltar a la cita y donde, además, la Reina Letizia suele lucirse con algún look de fiesta. Hasta ahora sus hijas no habían participado en la cita por su edad y por sus responsabilidades estudiantiles, que hacían que incluso demoraran su llegada a Asturias.

En esta edición -ya en la pasada la familia al completo participó en un acto el día antes de los Premios, en la Fábrica de La Vega- el concierto que organizada la Fundación Princesa de Asturias con la colaboración de la Fundación Cajastur tendrá como protagonista a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que interpretará Fantasía para un gentilhombre y Concierto de Aranjuez, bajo la dirección de Josep Vicent, con la participación del guitarrista Pablo Sáinz-Villegas.

Al día siguiente, el viernes 22, los actos con participación real se multiplicarán, como es tradición. Desde mediodía se sucederán las audiencias en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista. Pasarán para recibir el saludo real los galardonados con las Medallas de Asturias 2021; los miembros de la Fundación Princesa de Asturias; los presidentes de los jurados, los miembros de los patronatos Princesa y Fundación y a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2021.

En el Salón de Consejos, a partir de las 13.30 horas, serán saludados los ganadores de los Premios Fin de Carrera 2019 y 2020 de la Universidad de Oviedo.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021, que presiden los Reyes, con la presencia de sus hijas y de la Infanta Doña Sofía. No está confirmada la presencia de la Reina Sofía, que no suele faltar a la cita en Asturias, aunque este año se le podría complicar por la celebración al día siguiente de la boda de su sobrino, Philippos de Grecia y Dinamarca, hijo de los Reyes Constantino y Ana María, que se casa en Atenas.

Para el sábado, el día en que todas las miradas están en el Pueblo Ejemplar, la programación arranca a las 11.30 horas con la visita de toda la familia real a Santa María del Puerto (Somiedo), la localidad acreedora este año de los merecimientos y la consideración del jurado. También este año habrá palabras para los vecinos dirigidas tanto por la Princesa de Asturias como por el Rey.