Kerem Bürsin será el embajador de Moda Cálida por su 25 aniversario

La cita tendrá lugar la próxima semana, del 21 al 24 de octubre, en el recinto de ExpoMeloneras en Maspalomas y en ella participarán 38 diseñadores y marcas, 17 de ellos creadores canarios, 10 nacionales, seis internacionales y cinco marcas de moda baño infantil.

Para llevar la marca GCSWM by MC por todo el mundo y reforzar la imagen internacional de Gran Canaria como destino turístico, la pasarela contará en esta edición con la presencia como embajador del actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la serie Love is in the Air. La nueva cita aumenta su número de marcas internacionales con la presencia de marcas como Melissa Odabash (Reino Unido), Alexandra Miró (Reino Unido), Oyesimwear (Turquía), Mama Maria (Holanda), Miss Bikini Luxe (Italia) y Gottex (Israel).

Así mismo, participarán firmas como Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés, Guillermina Baeza, Aurelia Gil, Nuria González, Elena Morales, TCN, Palmas, Gonzales, Chela Clo, All That She Loves, o Bloomers, entre otras. De las novedades destaca un programa de compradores nacionales y otro de compradores internacionales de Italia, en el marco de una misión inversa organizada con la colaboración de ICEX.

La primera de las jornadas, el jueves 21 de octubre, celebrará dos desfiles individuales con TCN y Carlos San Juan, uno triple dedicado al talento emergente canario con las firmas Laut, Suhárz y Román Peralta, y cuatro desfiles dobles con las firmas Diazar y Bohodot; Como la Trucha al Trucho y Alawa; Elena Morales y Dolores Cortés, mientras que Chela Clo y Bloomers cerrarán la sesión.

Incluye firmas como Melissa Odabash, Alexandra Miró, Agatha Ruiz de la Prada o Aurelia Gil

El segundo día, el programa incluye los desfiles individuales de Guillermina Baeza, All That She Loves, la americana Melissa Odabash y Maldito Sweet, un desfile triple en el que mostrarán sus colecciones los jóvenes talentos Vevas, Rubén Rodríguez, y Libérrimo, junto a firmas como Como un Pez en el Agua, la italiana Miss Bikini, la canaria Gonzales y la holandesa Mama Maria.

Aurelia Gil abrirá la pasarela del sábado 23 de octubre, a la que seguirá el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada y dos pases dobles de Palmas y Bo Star y Arcadio Domínguez y la israelí Gottex, la firma británica Alexandra Miró, la firma turca Oyeswimwear y de Nuria González. La mañana del sábado estará dedicada a la presentación de las colecciones infantiles con un desfile en el que participarán las firmas El Barquito de Papel, Ladybug's Cris, Dolores Cortés Kids, Guillermina Baeza y Mini Bohodot. Sobre la pasarela circular desfilarán 45 modelos canarias, nacionales, e internacionales, como Malena Costa, Águeda López, Helen Lindes, Desiré Cordero, o Mishel Gerzig, y Juan Betancourt, Toni Engonga, Jabel Balbuena o Simone Bricchi.

En esta edición se incorpora como televisión internacional Hola TV, líder en moda en Hispanoamérica, que ofrecerá cobertura en más de 20 países latinos. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida volverá a apostar por optimizar su plataforma digital y podrá seguirse en internet. La consejera Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó que esta edición será «la más internacional» de la historia del evento, con 46 medios nacionales e internacionales, con apertura a Alemania e Italia y «una identidad canaria que no se pierde».

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso en valor el trabajo de 25 años de Moda Cálida, que sigue con el objetivo de «diversificación de la economía desde el sector textil, diseñadores, canteras de futuro con jóvenes profesionales» y con metas cumplidas como potenciar el mercado internacional, el avance a la sostenibilidad y la comercialización como elemento fundamental. El presidente se confesó «satisfecho» y «contento con el trabajo realizado» en una iniciativa «participada» y que «gana presencia en el conjunto del Estado».

En la presentación también participaron el director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, y la directora de la pasarela, Nuria de Miguel.