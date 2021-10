604 enfermos de covid reciben el alta hospitalaria durante la última semana

Durante la última semana han recibido el alta hospitalaria un total de 604 enfermos de Covid-19 en todo el Archipiélago. Se trata de una cifra ligeramente inferior si las comparamos con las producidas la semana anterior en la que pudieron abandonar el hospital un total de 825 enfermos. Sin embargo, estos resultados son un ejemplo claro de los resultados positivos en cuanto a la efectividad de los cuidados clínicos en la lucha contra la enfermedad. La cantidad total en toda Canarias es de 94.295 altas hospitalarias

Desciende el número de contagiados en 16 personas menos con respecto a la semana anterior

Si lo dividimos por municipios, en Las Palmas de Gran Canaria han logrado el alta durante esta última semana 122 personas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife abandonaron los hospitales 128 enfermos. La cifra desciende de forma clara, sin embargo, en La Laguna, donde recibieron el alta tan solo 32 enfermos. Y en Arrecife se produce más claramente con 50 personas que regresaron a sus casas. En la última jornada se han producido 55 nuevos casos de coronavirus Covid-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 96.060 con 767 activos, de los cuales 22 están ingresados en UCI y 73 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha registrado fallecimientos a causa de la Covid-19. Se trata del segundo día consecutivo en que no se registran fallecidos de los que, en estos momentos, se contabiliza un total de 998 en todo el Archipiélago.

Si lo dividimos por municipio, Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo la ciudad en la que se ha registrado el mayor número de óbitos con 316 fallecimientos. Le sigue Santa Cruz de Tenerife con 277, La Laguna con 232 y, finalmente, Arrecife con 49.

Casi la mitad de los ingresados que han vuelto a sus casas son de Tenerife y Gran Canaria

La Incidencia Acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 15,58 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 33,32 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife sumaba en la última jornada 22 casos con un total de 45.914 casos acumulados y 384 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.653 casos acumulados, 23 más que el día anterior y 274 activos. Lanzarote suma ocho nuevos casos con 6.983 acumulados y 62 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.526 casos acumulados con dos casos más que la jornada anterior y 42 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.111 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra positivos nuevos, por lo que sus acumulados son 467 y no tiene casos activos. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 404 y no tiene ningún caso activo.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.199.161 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 3.377 se corresponden al día de ayer.

La pruebas diagnosticadas en todas las Islas son de casi dos millones doscientas mil

Estos datos, analizados globalmente y comparándolos con los de hace una semana, muestran una evolución positiva en todos los frentes. Precisamente, el pasado domingo se registraban un total de 71 nuevos casos de coronavirus, cuando el total de casos acumulados en Canarias se situaba en cifras de 95.729 con 903 activos, de los cuales 26 estaban ingresados en UCI y 99 permanecían hospitalizados.

Durante aquella jornada tampoco se había producido ningún fallecimiento, por lo que el total de víctimas mortales por covid se elevaba a 995. Estas cifras han ido oscilando de forma diferente durante los últimos siete días, pero con tendencia al descenso.