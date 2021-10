Desquiciados por el botellón en Valencia: orines, peleas y vomiteras

"Benimaclet, en Valencia, se ha convertido en una vergüenza de barrio". Así definen muchos vecinos la situación en esta zona tras el aumento de botellones durante los últimos meses. David, vecino de la zona y trabajador de la farmacia Sancho Monforte, expone que por la mañana "huele a orines y hay latas de bebida, suciedad y vómitos en la puerta de la farmacia". Además, señala que, ante esta situación, "tengo que tomar pastillas muchas noches para poder dormir".

Las fiestas en la plaza de Benimaclet empiezan la noche del jueves y se prolongan hasta la madrugada del domingo. Los gritos, música, aglomeraciones, bebida e, incluso, peleas, se han convertido en la pesadilla de los vecinos de la zona. Uno de ellos, Vicente, denuncia que no hay "presencia policial por las noches y no podemos caminar por las calles durante la mañana porque están llenas de suciedad". En este sentido, José Herreras, otro de los afectados, añade que la Policía "no hace nada" y "estamos hartos ya que, por ejemplo, este fin de semana fuimos los propios vecinos los que tuvimos que salir a limpiar las calles con lejía porque lo dejan todo perdido".

Los propios comercios limpian

Los comercios de la propia plaza también sufren las consecuencias de estos botellones. Así, los propietarios de la librería Estudio 64 exponen que tienen que llegar "una hora antes a limpiar porque está todo lleno de suciedad, cervezas, cristales rotos y malos olores", lo que, en sus palabras, "daña la imagen del comercio". Añade que el malestar de los residentes "es latente", ya que "ni la policía ni el ayuntamiento están haciendo nada para solucionarlo".

"Se han apoderado de la plaza"

Explican que este problema "se ha acrecentado tras la pandemia y los universitarios se han apoderado de la plaza". "Es horroroso, beben por beber y todos los fines de semana se repite la misma historia", exclama la vecina María Dolores Salinas.

David indica que, además, "se suma el vandalismo de los presentes, que pintan las fachadas de los edificios" y añade que "solo hace falta echar un vistazo a las viviendas para ver cómo están".

"Mi calle es un río de orines"

Por ello, los vecinos han decidido responder con pintadas. En ellas, denuncian 'No botellón. Aquí viven familias y pedimos respeto' e, incluso, una de ellas, ha decidido escribir varias frases en las paredes de su vivienda como 'Les teues pixades no ens deixen respirar' o 'Benimaclet no és un WC'. Denuncia que su calle "es un río de orines y he tenido que enfrentarme a ellos porque mean en la puerta de mi casa". "Me tengo que poner la mascarilla para poder entrar a mi casa por el olor de la zona". Esta mujer añade que si no ponen soluciones, "van a conseguir que la gente se vaya porque aquí no podemos vivir, por lo que necesitamos mayor concienciación". En este sentido, David recalca que mucha gente alquilada "ha decidido abandonar las viviendas, ya que no puede aguantar la situación".

Las consecuencias de estos botellones han pasado a formar parte de las conversaciones de los vecinos. "¿Por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos la limpieza de algo que no somos culpables?", se pregunta uno de ellos.

Ribó pide a la juventud que respete "las normas de convivencia"

El alcalde de València, Joan Ribó ha pedido "a la gente joven, contención en el uso del alcohol y respeto a las normas de convivencia" tras el hartazgo por el botellón que han mostrado los vecinos de barrios como Benimaclet, la plaza Honduras o Marxalenes. Ribó anunció que va a convocar "una reunión con la Policía Local" para abordar soluciones a los macrobotellones para "garantizar el derecho al descanso".