Lavalientes ‘recluta’ objetos de famosos para una subasta

La Palma no deja de recibir guiños solidarios tras la erupción del volcán. En este caso, el palmero Yeray González no ha dudado en lanzar la iniciativa ‘Lavalientes’ y plantearle a Kilian Jornet, ganador en varias ocasiones de la Ultramaratón de Transvulcania, o al laureado jugador de baloncesto Pau Gasol, para que participen en esta novedosa iniciativa con el fin de recaudar fondos para los afectados por la erupción.

A los productos donados se puede acceder a través de un sistema de subasta totalmente transparente, y se podrá consultar en la web lavalientes.com. Al vencimiento del plazo de cada subasta, la puja más alta será la ganadora. Una vez recibido el ingreso y descontados los gastos de gestión que carga la propia plataforma por sus servicios, se ingresará el importe resultante en la cuenta bancaria oficial del Cabildo de La Palma, entidad encargada de recibir y canalizar las donaciones. Además, se subirá también a la web el comprobante de la transferencia realizada.

Yeray González no dudó en mover los hilos necesarios para que esta acción echara a andar sumando a deportistas y personalidades famosas que se unen para ayudar, desinteresadamente, a los que tienen que comenzar su vida desde cero. Con esta medida «pretendemos aportar nuestro granito de arena a todos esos lavalientes que se han visto afectados por este desastre natural». Por eso también trabaja para lograr la máxima difusión de estas acciones, movilizando al mayor número de personas, para lograr «un importante aporte económico a la causa y ayudar en todo lo posible a los afectados».

«Artículos que para unas personas pueden valer cero euros, para otras pueden alcanzar los 1.000, todo depende siempre de quién haya sido su dueño y el valor que cada uno le dé a cada cosa», subraya.

A una camiseta firmada por Pau Gasol y las zapatillas del runner Kilian Jornet, también firmadas, ahora se suma un karategi donado por la campeona olímpica de karate, Sandra Sánchez. Actualmente está activa la subasta de la camiseta de Gasol, por la que pueden pujar todas las personas interesadas antes del jueves 21 de octubre. El precio ya asciende a 325 euros tras once pujas.

Luego le tocará el turno a las zapatillas del deportista español que compite en esquí de montaña y trail runing, y se continuará con el kimono de la primera campeona olímpica de la historia del kárate, conseguido en Tokio. Y habrá más.

Nuevos «famosos»

Y es que aunque de momento solo se hayan sumado a la iniciativa deportistas ya están previstos más «rostros famosos» que permitirán seguir sumando esfuerzos para ayudar a quienes más lo están necesitando, ya que Yeray González destaca que esta es «una iniciativa solidaria de largo recorrido».

González hace hincapié en que la idea «ha llegado a rostros famosos que solemos ver por la tele y que ha sido sencillo que aportaran algún producto, una prenda o algo firmado». Apunta que para montar esta vía solidaria ha echado mano de su experiencia, ya que he estado muchos años dedicado al marketing deportivo. No se me ocurría una forma mejor de ayudar en este gran desastre».

De esta manera quiere aportar su grano de arena para ayudar a muchas personas que lo van a necesitar. Sin ir más lejos, sus tíos, primos y muchos amigos «lo han perdido todo».

Él es también un afectado directo, ya que ha tenido que mudarse de su residencia, situada «por debajo del campo de fútbol de El Paso, a más de tres kilómetros del volcán». Relata que «en principio estamos fuera de la trayectoria de la lava, pero nos hemos mudado porque allí no hay quien viva con los gases, los temblores y los cañonazos que pega», el volcán. Aun así, subraya que «nosotros tenemos suerte de tener un sitio a donde ir, pero hay gente que no pude decir lo mismo».