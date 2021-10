Canarias no registra fallecidos por coronavirus en una jornada con 63 nuevos contagios

Del total de casos, 897 permanecen activos, de los cuales 18 están ingresados en una UCI y 64 permanecen hospitalizados, mientras que en las últimas horas no se ha producido fallecimientos a causa del coronavirus.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 20,18 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 37,04 casos por 100.000 habitantes.

📢Sanidad constata 63 casos de #COVID19 en las últimas 24 horas.



🧪Hasta hoy se han realizado 2.226.991 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.806 se corresponden a ayer



— Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) 24 de octubre de 2021

Por islas, Tenerife suma 22 casos con un total de 46.153 casos acumulados y 378 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.876 casos acumulados, 37 más que el día anterior y 362 activos.

Lanzarote notifica dos nuevos casos con 7.035 acumulados y 82 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.553 casos acumulados, dos casos nuevos, y 69 activos.

Además, La Palma no suma casos nuevos y cuenta con 1.114 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 467 y un activo. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 406 y se mantiene sin casos activos.

Hasta este domingo se ha realizado un total de 2.226.991 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 3.185 se corresponden al día de ayer.