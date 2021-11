Cambios en la ley para no destruir 10.000 toneladas de plátanos afectados por el volcán de La Palma

Los nuevos requisitos estarán un año en vigor para el plátano producido en La Palma

La distribución y comercialización del plátano de Canarias se llevan a cabo bajo una serie de estrictos requisitos. La fruta debe tener una forma reconocible y también unas condiciones mínimas en su epidermis, es decir, en la piel, que puede presentar más o menos defectos en función de la categoría del plátano de que se trate –categoría extra, categoría I o categoría II–. Atendiendo a estos criterios y requisitos, la mayor parte de los plátanos cubiertos por la ceniza del volcán no podría ni distribuirse –ni siquiera gratis– ni comercializarse. Y ello, cabe insistir, por más que su pulpa, cuya calidad es la que en realidad distingue cualquier fruta –más si cabe en el caso del plátano de Canarias por sus extraordinarias propiedades–, se conserve intacta. Por eso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tenido que introducir una excepción en la normativa para que la fruta con daños en la piel a consecuencia de la ceniza, «cuya pulpa está intacta y garantizada su aptitud para el consumo humano», no acabe en los contenedores de basura. Esta excepción, que estará en vigor un año –desde hoy y hasta el 11 de noviembre de 2022–, hace posible que todos esos plátanos puedan distribuirse de forma gratuita –por ejemplo en centros escolares o residencias de mayores– o destinarse para restauración. En definitiva, se trata de que no se desperdicien decenas de miles de toneladas de fruta.

Desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, Asprocan –la entidad que armoniza los intereses de todos los plataneros del Archipiélago–, explicaron ayer que la medida del Gobierno central evitará el desperdicio de entre cinco y diez millones de kilos de fruta, esto es, entre 5.000 y 10.000 toneladas. Algo que también es importante porque los productores de esos plátanos manchados de ceniza no sufrirán menoscabo alguno en las ayudas a la producción. «Da cobertura de protección de los agricultores en las ayudas a una cantidad estimada de entre cinco y diez millones de kilos en este año 2021», expusieron desde Asprocan. «De esta forma se puede dar salida a los plátanos de la isla que, aunque estéticamente estén dañados, son un producto sano, comestible y apto para su consumo», agregaron desde el Ministerio dirigido por Luis Planas.

Asprocan lanza una nueva etiqueta para que el consumidor identifique la fruta ‘del Volcán’

Hay que recordar que las producciones plataneras, vitales para la economía de La Palma, se han visto especialmente perjudicadas por la erupción. Casi medio centenar de hectáreas ha terminado sepultado bajo la lava.

Asprocan ha lanzado una serie especial de etiquetas que incluye una imagen de la erupción y que estará disponible mientras continúen registrándose nuevos daños. La etiqueta lleva la frase del Volcán junto al logo, en blanco y negro, de Plátano de Canarias IGP, para que los consumidores identifiquen con mayor facilidad el motivo de los daños estéticos que sufre parte de los plátanos.