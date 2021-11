Los vecinos de La Palma llevan más de 50 días de infierno, después de que el pasado 19 de septiembre entrase en erupción el volcán de Cumbre Vieja, que desde entonces no ha parado de emitir cenizas y lava, además de afectar a la calidad del aire, principalmente en el Valle de Aridane.

En estos momentos, la emisión de lava ha continuado discurriendo por el mismo cauce que en días pasados, sin apenas variar, si bien se observa un desbordamiento del largo de lava en la parte superior del cono. Además continúa ampliándose el segundo delta lávico, que se solapa con el primero. La superficie afectada alcanza por el momento unas 1.005,80 hectáreas.

Las cámaras de I love the world captan a diario las consecuencias del volcán sobre la Isla Bonita haciendo llegar las imágenes, no solo a todo Canarias sino también al resto del mundo. De ellos es una imagen que dio la vuelta al mundo que daba esperanza al mostrar una casa resistir el paso de la lava, llegándose a publicar en periódicos como The Washington Post o The New York Times. En las últimas horas publicaron un vídeo -que encabeza esta información- en el que muestran el estado de los barrios más afectados por el volcán en el que la ceniza ha tenido de negro todo el ambiente.

Descienden hasta nueve los terremotos en la isla de La Palma durante la medianoche

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado desde la pasada medianoche nueve terremotos en La Palma a diferencia de la veintena registrada la madrugada anterior. En este caso el de mayor magnitud se produjo a las 05.47 horas de este viernes al alcanzar 3,3 en el municipio de Mazo a una profundidad de 38 kilómetros.

En este sentido, el último informe de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) señala que la sismicidad a profundidades superiores a 20 kilómetros se ha incrementado tanto en número como en magnitud.

Respecto a la calidad del aire se mantiene como "buena" o "razonablemente buena" en todas las estaciones excepto los picos puntuales que se registran en Los Llanos de Aridane al mediodía cuando ha llegado a alcanzar un nivel "regular o desfavorable".

La emisión de dióxido de azufre (SO2), por su parte, mantiene los niveles regulares en Puntagorda aunque sin superar el umbral diario. Finalmente, las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para la operatividad aeronáutica.

La Armada, por su parte, ya ha comenzado a trasladar por vía marítima a los agricultores para facilitar el acceso a zonas de cultivos que han quedado asiladas por la lava.