«La universidad privada complementa a la pública; todas suman»

Antonio Rodríguez es el rector de la universidad privada Fernando Pessoa en Guía, que se inauguró en 2016, con capital 100% canario y que cuenta con unas instalaciones modernas para desarrollar las distintas especialidades que imparte, donde la protagonista es la titulación de enfermería, pero también cuenta con nutrición, dietética, fisioterapia, terapia ocupacional, periodismo y comunicación audiovisual.

¿Quiénes han tenido la iniciativa de esta universidad privada?

La universidad comenzó a acreditarse como tal en Canarias en el año 2010, cuando empezó lo que fue el expediente por parte de una sociedad que la gestiona y la preside mi padre, Antonio Rodríguez. Cuando se culminó el expediente en 2014 pudimos ya empezar a acreditar los títulos porque va por un lado la acreditación de la universidad y, por otro, la de los mismos.

¿A qué se debe que lleve el nombre del gran poeta portugués?

En 2013 firmamos un protocolo con una universidad portuguesa para tener aquí la titulación de enfermería. Fuimos una delegación del centro portugués, una escuela de enfermería en Las Palmas. Posteriormente, se fue desarrollando el proyecto y vimos que necesitábamos crecer y entonces se empezó a hacer la acreditación de la universidad canaria a la que damos el nombre.

¿Suma inversiones del país vecino?

No, es capital 100% canario.

¿Está en proyecto ampliar sus actuales once grados?

Sí, vamos a ampliar a varios grados más en otras áreas del conocimiento y tenemos también varios másteres en marcha. Contamos asimismo en proceso de acreditación un doctorado y otro también en camino. Actualmente aglutinamos enfermería, nutrición, dietética, fisioterapia, terapia ocupacional, periodismo y comunicación audiovisual. Tenemos también el máster en gestión sanitaria y el de psicología general sanitaria, habilitante para ejercer la psicología clínica, eso como titulaciones generales. Además, nos hemos planteado acreditar el grado en medicina, el grado en óptica y estamos trabajando, por otro lado, otros grados que no están presentes en Canarias del área de la salud y de otros terrenos del conocimiento. Estamos acreditando un máster muy novedoso dentro de recursos humanos, de cómo se gestionan las personas en las empresas, de liderazgo y de rendimiento y pensamos en varios másteres en el área de psicología y de odontología, además de dos doctorados. El que estamos acreditando es de investigación contra el cáncer.

El hecho de estar en Guía su sede central, ¿favorece la matriculación de alumnado o la condiciona?

Creo que la favorece porque Guía está muy bien comunicado y contribuye el hecho de estar al lado de Agaete que tengamos muchos alumnos de Tenerife que puedan venir en el barco de una forma mucho más ágil y están aquí al lado, a siete minutos en coche. Para eso creo que está perfectamente ubicada la universidad.

¿Cuál es el número de alumnos en este curso recién comenzado?

En torno a 1200 alumnos presenciales. El número de no presenciales es muy pequeño porque proceden del máster de gestión sanitaria, que es online, pero no representa una gran cantidad de estudiantes, sino pocos.

¿En qué momento nace la UFP, y por qué razones ha elegido sus currículos profesionales?

Como he dicho, nacemos del grado de enfermería porque somos especialistas en salud y es el ámbito en que nos movemos. El 80% de nuestras titulaciones pertenecen a este área, salvo las dos del terreno de la comunicación. Hemos elegido estos currículos profesionales porque van encaminados a la salud y porque son necesarios en Canarias, fundamentales para el desarrollo de esta sociedad y pretendemos aportar ese valor con titulaciones que no estaban en las Islas hasta que nosotros las instauramos, como odontología, terapia ocupacional o nutrición.

La universidad pública de Las Palmas nació en 1989 y las privadas empezaron a aparecer pocos años después. ¿Complementan estas o duplican la oferta?

Creemos que estamos aquí para complementar la oferta, pero no solo eso, sino dar otras opciones a las personas sin tener que irse de Canarias, que puedan quedarse aquí porque ese flujo de individuos siempre ha existido, que se van a la Península u otros países porque quieren otra oferta diferente de la que se ofrece aquí en las universidades públicas. No creo que sea contraria una cosa con la otra, sino que se complementan. Estamos todos en las Islas para sumar.

¿Cómo se formaron las plantillas docentes de cada grado?

Nosotros, aparte de hacer una convocatoria para que la gente se postulara tenemos siempre la convocatoria abierta para que los docentes envíen sus currículos y nosotros valorarlos. Lo que hacemos también es buscar el talento, intentar nutrirnos de profesionales que sean muy buenos, sean referentes y, además, persigan complementar esa actividad profesional con la académica, es decir, un porcentaje muy grande de docentes son personas que están en activo, trabajando de lo que enseñan, tales como enfermeros en hospitales, odontólogos en sus consultas, etc. El departamento de recursos humanos es el que, de alguna manera, hace la captación.

¿Cuál es el ratio de empleabilidad de los graduados?

Es muy alto. Ahora hay una demanda laboral muy elevada de Ciencias de la Salud. Antes de que los alumnos terminen ya nos están solicitando los hospitales y los centros de contratación de diferentes empresas para ver cuándo acaban porque lo necesitan. Por norma concluyen y ya empiezan a trabajar.

¿Es la matriculación comparable a la de otras universidades privadas que operan en la Isla?

Sí.

¿Cómo ha evolucionado el número de alumnos desde la apertura?

Muchísimo. Cuando abrimos teníamos, en torno a 300 estudiantes y ahora contamos con 1200, un crecimiento exponencial que sucedió el año pasado. Cada curso aglutinamos más alumnos porque hay titulaciones que siguen implantándose y que todavía no han finalizado ya que cuando tratas una carrera no haces los cuatro años de golpe, sino que pones primero, luego, el siguiente año, primero y segundo y así. Siempre va en crecimiento porque hay estudios que, desde que empezamos, aún no habían finalizado. Siempre tenemos plazas nuevas y alumnos que van pasando de curso, así que vamos creciendo.

¿Cómo está formado el consejo académico?

Nuestras normas de organización y funcionamiento se estipulan que son públicas. Están aprobadas por el Gobierno de Canarias y publicadas en el BOC y en nuestra web. Hay órgano de gobierno, consejo de gobierno y claustro universitario, por ejemplo. En todos ellos está representado el consejo de administración, la parte académica de la universidad, con los docentes, la administrativa y de servicios, que incluye al personal de administración y servicios del centro y, por otro lado, también está representado el alumnado. Aparecen todos en todos los órganos.

¿Cuenta la UFP con mecenas?

No, los únicos somos mi padre, mi hermana y yo.

¿Qué grados tienen mayor demanda de matriculación?

Enfermería, sin duda, pero también psicología y odontología. Las siguientes ya van más a la par: fisioterapia, nutrición, terapia ocupacional y, por último, periodismo y comunicación audiovisual.

¿Mantiene un sistema de becas junto a las tasas regulares?

Sí. Tenemos varias becas, cinco para terapia ocupacional, porque queremos fomentar esa titulación, inexistente en Canarias y muy necesaria ya que realiza una labor muy importante en la sociedad y la gente desconoce mucho esa carrera, de modo que intentamos impulsarla por ahí. También estamos procurando desarrollar mucho la profesión con el Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Trabajamos con ellos de cara a desarrollar la profesión, instaurarla y que se asiente aquí en el Archipiélago. Por eso ofrecemos esas cinco becas, para fomentar que la gente lo estudie. Por otro lado, contamos con otras completas de todos los cursos, que tienen que ir renovándose año a año a personas que cumplan unos requisitos concretos de nota media para acceder a la universidad, etc, que son bastante altos porque estamos buscando la excelencia. Esas becas se cubren todos los años. También tenemos unas bonificaciones de un porcentaje de un 10% a todos los ciudadanos de Santa María de Guía. Es un acuerdo al que llegamos con el ayuntamiento y así se beneficia también la gente del municipio.

¿Para ingresar se exige a los alumnos una titulación previa de bachillerato?

Se exige lo mismo que para todas las universidades. Hay varias formas de acceder, un real decreto que regula el acceso a la universidad y es igual para todos los centros españoles. Públicas o privadas son lo mismo. Los requisitos que se precisan incluyen, en función de la carrera, tener o haber obtenido de forma general el Bachillerato, tener aprobada la Ebau de acceso a la universidad o acceder a través de ciclos formativos superiores. También hay un ingreso para mayores de 25 años, con el que cuentan todos los centros españoles. La UNED regula a los extranjeros para acudir a estudiar a España. Aquí contamos con varias nacionalidades: italianos, algunos marroquíes y poco más. Se les exige un nivel de español para las clases.

¿Las universidades privadas de Canarias mantienen alguna relación o colaboración con las del Estado?

Lo que relaciona a todas las universidades sean privadas o públicas es, en este caso, en Canarias, que forman parte todas de un consejo de universidades donde se informa de los títulos que se van a implantar o de las acciones que va a hacer el Gobierno con estos centros. Es como nuestro método de comunicación, además de las relaciones que quieran establecer las privadas entre ellas y con las públicas, además de otras fuera de la comunidad autónoma o fuera de España. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios de movilidad con otros centros privados y públicos de otros países y nacionales. Se va a realizar también de profesorado. Hemos recibido estancia de dos profesoras de Sevilla el año pasado vinieron por seis meses dando docencia y tenemos implementadas para final de curso otras movilidades. Estamos inscritos en el programa Erasmus y nuestros alumnos se pueden desplazar con facilidad por la Unión Europea, por una serie de universidades que tenemos convenidas previamente.

Un asunto muy importante es constatar que los graduados en la privada tienen, al menos, la misma aceptación profesional que los de la pública

Por supuesto, y más en el área de la salud porque todos hemos de cumplir unos baremos y, al final, los requisitos de calidad, las auditorías de la Consejería, del Ministerio de Educación y los estándares que hemos de tener para contar con un título acreditado son iguales para la universidad pública que para la privada. El valor de los estudiantes a la hora de terminar es el mismo. Aportamos el mismo rigor académico. El de mi universidad es máximo. Nuestros alumnos están muy bien valorados por el sector empresarial y por el público de la Sanidad.

¿Las notas medias serán altas si se van a estudiar carreras sanitarias?

Claro, porque tenemos unos criterios de admisión y unos requisitos de acceso a la universidad. Cuando abrimos la matriculación lo hacemos siempre en el momento de que sea la Ebau, cuando los estudiantes obtienen su nota. Establecemos tres periodos en los que la gente va solicitando su plaza. Según su nota media se va ordenando. Para enfermería tenemos, por ejemplo, 90% plazas. Este año recibimos muchas más solicitudes de las clases con que contamos. Vamos poniendo en ese listado a las personas con mejor nota y luego se va haciendo una reserva. Si la gente no se matricula por los motivos que sean la lista va corriendo y así se establecen los tres periodos. Este curso académico es donde más alta hemos tenido la nota de corte porque nos intentamos quedar con los mejores expedientes. Preferimos a quienes han hecho el Bachillerato en Ciencias de la Salud, así que hay requisitos que van sumando puntos a la hora del acceso.

Se habla siempre de una problemática entre universidades públicas y privadas.

Como he dicho, pienso que estamos aquí para sumar. Una cosa no quita a la otra. Aquí cabemos todos. Lo importante es que los canarios reciban una formación universitaria de calidad, sea de la naturaleza que sea, pública o privada. Lo que deberíamos hacer es apoyarnos para que todos los centros tengamos músculo y que las Islas se conviertan en un referente a nivel universitario donde venga la población de Europa o de otros países. España tiene muy buena fama de formar muy bien a los estudiantes. Seamos parte de eso.

Una ventaja de los centros privados es la cantidad de alumnos por clase que permiten una mayor atención del profesorado.

Nosotros agrupamos, como máximo, a 45 alumnos en el aula.