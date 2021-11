Desahucian en Alicante a una joven de 20 años con dos hijos de 3 y 2 años

El lanzamiento estaba previsto para las 10 de la mañana y en torno a las 11 se han presentado en la vivienda varios agentes de la Policía Nacional junto con un cerrajero para cambiar la cerradura de la vivienda, mientras la comitiva judicial levantaba acta del desahucio. Mientras, en el rellano de la casa, Jennifer y sus amigos han ido sacando todos los objetos personales en cajas y bolsas de plástico.

"De momento me iré a casa de mi madre, hasta que me concedan un alquiler social, porque no me niego a pagar, pero tiene que ser una cantidad justa", señala esta joven que cobra una renta activa de inserción.

Según su abogado, este caso cumplía todos los requisitos para acogerse a la nueva ley del Gobierno que paraliza los desahucios sobrevenidos a causa de la pandemia. "Ella tiene un informe de especial vulnerabilidad emitido por su centro social y tiene medidas de protección por ser víctima de malos tratos. No entendemos por qué el juzgado no ha paralizado el desalojo por lo menos hasta el mes de febrero, como se contempla en la ley".