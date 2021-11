La Asociación del Cáncer de Mama retoma su gala anual tras la pandemia

«La gente aún tiene miedo de acudir a actos en lugares cerrados y contamos con menos público para nuestra gala solidaria. Necesitamos vender todas las entradas. No hay invitaciones, hasta yo pago mi butaca», señala Marisa Herrera, presidenta de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, cuyo evento anual se celebra mañana en el Auditorio Alfredo Kraus, que solo sufrió un aplazamiento el año pasado a causa de la covid produciéndose ahora el undécimo encuentro, denominado Adelante. En esta ocasión, cuenta con la participación de ocho artistas y grupos canarios para dar un empujón al talento local tras la crisis vivida.

El padrino será el cantante Gerson Galván, que actuará junto al Maestro Florido, José Carlos Campos, Mara Pérez y el Mariachi Pelón, Michael Alonso, Paramales pop rock, En-cantadoras y Javier del Real. «La gala será televisada y la enviaré a los países con que tengo conexión porque pertenecemos a la Coalición Europea de Cáncer de Mama y, de este modo, apoyaré a los artistas para que vuelvan a trabajar y así darles difusión ya que son muy solidarios con mi asociación y ni siquiera cobrarán por el espectáculo», apunta Herrera.

«El realizador Brito Falcón tiene también preparada una obertura donde participará Sergio Ruiz, un bailarín que estuvo en Got Talent. José Carlos Campos aparecerá con un tema de cabaret y aportarán su toque personal las En-cantadoras y el resto de artistas», indica la presidenta de la asociación. «Gerson Galván es nuestro cantante principal porque siempre ha colaborado con nuestra entidad, desde 2001 ha puesto su granito de arena». En el Auditorio habrá un aforo de 1300 personas. «Hemos vendido ya 1000 entradas, pero faltan 300 cuando otros años se formaban colas para conseguirlas».

Se puede adquirir la fila 0 ingresando el importe de la entrada o el que se pueda en una cuenta

«Nuestros recursos vienen de los eventos y con la pandemia se han recortado por lo que nos limitamos a las subvenciones del Cabildo y Ayuntamiento que no dan siquiera para el sueldo y la Seguridad Social de nuestros trabajadores, que son los que atienden a los pacientes», resalta. Herrera agradece a quienes les han facilitado a lo largo de la crisis talleres gratuitos de yoga, reiki o danza contemporánea.

En cuanto a los precios de la gala, «siempre hemos vendido la platea en la primera semana, pero esta vez aún quedan butacas a 25 euros». El primer anfiteatro cuesta 18 y el segundo, 15. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio, del Teatro Pérez Galdós o de sus respectivas páginas web. Se puede comprar la fila 0 ingresando el importe de la butaca o el que se quiera a través de una cuenta de Caixabank: ES56 2100 4546 8222 0002 3131, a nombre de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama. Con lo recaudado se pretende ayudar a la investigación del cáncer de mama triple negativo (negativo a los tres tratamientos que hoy día se utilizan para atajar la enfermedad) o metastásico que suele atacar a jóvenes de 28 a 30 años «y del que hay mucho en Canarias. Se están empleando ensayos clínicos, se ha probado de todo y aún no se ha descubierto nada que reduzca este tipo de tumor», enfatiza Herrera.

Según Herrera, "el doctor Díaz Chico ha creado un fármaco para reducir el tumor triple negativo"

La Asociación trabaja conjuntamente con el Instituto Canario de Investigación del Cáncer. «Quiero resaltar que el doctor Nicolás Díaz Chico ha descubierto un fármaco con una flora marina de Arinaga que ha conseguido reducir y hacer desaparecer el tumor metastásico en ratones. Sin embargo, no encuentra financiación para poder sacar ese fármaco adelante, para patentarlo. Me parece grave que no se haya conseguido un respaldo económico para que este proyecto llegue a buen fin».

Según la presidenta de la asociación, con la pandemia se ralentizaron mucho los diagnósticos precoces. «Eso no se debería haber hecho una vez ya se puso en marcha un protocolo anticovid porque un cáncer no puede esperar, ya sea de mama o de cualquier otro órgano. Además, por teléfono no se pueden hacer diagnósticos, como he visto con mucha frecuencia».