Los médicos de Urgencias del Insular afirman que están «sobresaturados»

Médicos de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) de Gran Canaria afirman que el servicio «está sobresaturado». Así lo señala el doctor Manuel Fuentes, que recuerda que «hemos mandado escritos y tenido alguna reunión con la gerencia, pero siempre se toman medidas ineficaces e inapropiadas que no solucionan absolutamente nada». El último escrito fue concretamente del pasado 11 de noviembre, cuando comunicaban las pésimas condiciones laborales en las que se encontraban y cómo la seguridad clínica estaba comprometida. «El problema fundamental es el número de pacientes que tenemos pendientes de subir a planta», subraya. «Ya que no hay un índice de rotación de pacientes y siempre tenemos entre 50 y 60 pendientes de ser trasladados». El problema parte de que el servicio de Urgencias fue pequeño desde que se creó unido a «una deficitaria gestión del equipo directivo donde no se le da rotación a las camas. Si hay 30 pacientes por servicio y se quedan diez, pues tienen que salir otros diez por otro lado, pero, al final, tardan en subir a planta hasta cuatro o cinco días». Fuentes añade, además, que el problema «no parte de que está habiendo más demanda, ni tiene que ver la patología Covid». Tiene más que ver «con que las enfermedades son cada vez más complicadas y se demora la atención de los pacientes, lo que hace que se colapsen allí».