Serra obliga a dimitir a un vicerrector tras una denuncia por acoso sexual

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Luis Serra Majem, ha obligado a dimitir al vicerrector de Cultura, Deportes y Activación de la propia institución educativa, José Luis Trenzado, por acoso sexual a una profesora, considerado como «comportamientos inadecuados» por parte de la institución. Según explicó Serra Majem, fue el pasado lunes cuando la empleada se dirigió al servicio de Inspección de la Universidad, donde se mostró muy afectada al manifestar que Trenzado realizaba comentarios que le hacían sentir incómoda. La inspección trasladó lo sucedido al rector el miércoles, quien se reunió un día después con las dos partes y determinó «que no se pueden consentir comportamientos inadecuados en la Universidad». Ante esto, le comunicó al vicerrector de Cultura que «tenía la opción de dimitir o de ser destituido». Finalmente, Trenzado dimitió durante la jornada del viernes.

En base a las palabras de Luis Serra Majem, los servicios jurídicos consultados por la ULPGC «no aprecian que haya que llevar el caso a la fiscalía», pero a partir de mañana los servicios de inspección iniciarán una investigación para la que se nombrará a una instructora. Una vez concluida, «se tomarán las medidas o sanciones pertinentes». «Creo que es la primera vez que se toma una medida así. Todas las personas de la Universidad son iguales y nadie está por encima de nadie, por lo que no se van a permitir este tipo de comportamientos», señaló el rector. Este caso se produce días después de que el alcalde Augusto Hidalgo cesara de manera fulminante a su jefe de Gabinete, por un presunto acoso sexual, tras una denuncia de una trabajadora municipal.

Por su parte, José Luis Trenzado confirmó este sábado que se vio «obligado» a presentar su dimisión el viernes, a petición de Serra Majem, tras comunicarle que se había emitido una «presunta denuncia» contra él. «Hasta este momento, sábado, 20 de noviembre, desconozco esta denuncia y sus términos ya que no se me ha comunicado oficialmente, por lo que no puedo, ni debo, realizar declaraciones al respecto. Procederé por las vías oficiales y jurídicas pertinentes para poder defenderme de esta acusación que, considerando únicamente la información y los datos que se han publicado en diversos medios de comunicación y que son los únicos de los que dispongo, niego rotundamente. Tomaré las medidas oportunas para llegar al fondo de este asunto y para que mi dignidad personal y profesional no sean injustamente lesionadas», informó.

Tal y como recalcó ayer el equipo de Gobierno de la ULPGC a través de un comunicado, «la Universidad se ratifica en su deber de ser ejemplar en el respeto y la protección de la dignidad». En este sentido, la institución profesa «una clara política de tolerancia cero respecto de toda conducta que pueda amenazar la dignidad o integridad de cualquier persona».

En el texto se recuerda además que, desde julio de 2016, la Universidad cuenta con un Plan de Igualdad de Género centrado en prevenir este tipo de comportamientos inadecuados, tanto en el ámbito laboral como académico, y en garantizar la protección necesaria frente a estos. «El rector ha instado al gabinete de Inspección a realizar todos los trámites necesarios para el esclarecimiento de los hechos hastas sus últimas consecuencias», concluye la nota.

Hay que señalar que el reglamento del servicio de Inspección de la ULPGC fue aprobado el 23 de junio de 2003, en el marco del Consejo de Gobierno. Según refleja el portal web de la institución, el actual reglamento incorpora las modificaciones acordadas el 12 de febrero de 2009. Entre los derechos de los usuarios figuran plantear denuncias o quejas por el mal funcionamiento de los servicios con relevancia disciplinaria; recibir protección en caso de acoso laboral o sexual; confidencialidad de las denuncias o reclamaciones y de las actuaciones del servicio; recibir información sobre los derechos que les asisten en el procedimiento; participar en la mejora del servicio a través de los representantes de los empleados públicos o de los estudiantes, así como las encuestas de calidad; y exponer quejas o sugerencias.

Desde Ciencias del Mar al cine

José Luis Trenzado es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y doctor en Física por la misma institución educativa. Desde 1993 ha estado vinculado como docente a la Universidad en distintas categorías y se convirtió en profesor titular en 2003. Ese mismo año fundó el Aula de Cine y estuvo al frente como director hasta 2015. Además, ha publicado diversos trabajos científicos en materia de Termofísica de Líquidos y Calorimetría. Tras tomar posesión como rector Luis Serra Majem el pasado 12 marzo, comenzó su andadura como vicerrector de Cultura, Deportes y Activación. Entre sus proyectos figuraba incrementar la oferta cultural de la ciudad a través de la Universidad para que pudiera llegar a toda la sociedad. | LP/DLP