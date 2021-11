El virólogo del CSIC Luis Enjuanes, considerado uno de los mayores expertos en coronavirus de España, se ha situado en el centro de los focos, y no precisamente por un análisis de la situación epidemiológica que vive nuestro país en la actualidad, con la incidencia disparada de nuevo y los casos de contagio aumentando día tras día. No, en esta ocasión Enjuanes se ha convertido en protagonista por unas polémicas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

Ha sido en unas declaraciones ofrecidas a RNE durante la celebración del Foro Mundial de Pandemias en Madrid donde el virólogo ha expresado una más que controvertida opinión sobre los no vacunados en España. "Si usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud", ha expresado Enjuanes.

"Si alguien que no cumple la ley que se impone desde el Gobierno para protegerlo, si él quiere conducir sin cinturón y a alta velocidad, habrá que tratarlo si sufre un accidente pero habrá que ponerle una multa por ir sin cinturón, por ir a alta velocidad y ocasionar unos costos a la sociedad que no debería de pagarle", argumenta.

Reconoce que no se puede obligar a vacunar a nadie pero sí no permitirle ir a sitios donde van los vacunados. "Podríamos promover la creación de bares, restaurantes y sitios de ocio donde vayan los no vacunados, sería una manera para que el resto de la sociedad estuviera protegida".

"Si ellos no colaboran con la sociedad, que la sociedad no colabore con ellos", defendió Enjuanes. "Si usted no se vacuna, no puede trabajar para el Gobierno. Si usted no se vacuna y tiene un problema por la infección con este virus, la Seguridad Social española no se va a hacer cargo de su tratamiento. Si usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos", reflexionó.