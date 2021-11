Dimite el presidente del Consejo Social por «desconfianza» hacia el rector

El presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jesús León Lima, renunció ayer a su cargo, en un pleno extraordinario, donde expresó «desconfianza» y «recelo» entre el órgano que representa y el rector Lluís Serra. Para León, el espacio de diálogo entre ambos se ha deteriorado tanto que es «imposible reconstruirlo». Por su parte, el máximo representante de la ULPGC señaló que la colaboración entre ellos fue «exquisita» hasta que León votó a favor, en el Consejo de Universidades, del Grado de Medicina para la Universidad Fernando Pessoa, a cuya creación se opusieron los rectores y vicerrectores de Títulos de Canarias y la presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna.

León se reunió recientemente con la consejera regional de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, donde le trasladó su renuncia. El hasta ayer presidente del Consejo Social considera que las relaciones entre ambos órganos se deben regir por los principios de «colaboración, coordinación y lealtad», y añadió que él ha sido siempre «respetuoso» con esos principios.

«Estoy convencido que las relaciones entre la Presidencia del Consejo Social y el Rectorado deben desarrollarse en un espacio de confianza y respeto a lo que cada uno representa», indicó. «Un espacio regido por los principios de colaboración, coordinación, lealtad, confianza y respeto a las funciones y opiniones de cada uno», agregó.

Lluís Serra afirmó ayer que, hasta el momento en el que se produjo la votación del Grado de Medicina de la Fernando Pessoa, las relaciones habían sido fluidas. En el Consejo de Universidades se aprobó esta carrera que se cursará en el centro que se ha instalado en Guía, con los votos a favor, tanto de las universidades privadas como de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

León no quiso profundizar en las razones de su renuncia en su intervención en el pleno de ayer. Considera que, en el tiempo que lleva en la institución, ha sido fiel a los principios de colaboración y lealtad entre ambos órganos, tanto en su etapa como vicepresidente como ahora como presidente. Además cree que «las discrepancias se resuelven hablando y llegando a acuerdos que deben cumplir quienes los acuerdan». Avisa, sin embargo, de que «cuando una de las partes los incumple», en clara referencia al rector Serra, y, además, «pretende que se compartan sus planteamientos sin haberlos discutido y, sobre todo, sin conocerlos», por lo que «se hace difícil mantener una relación de confianza y respeto, porque no tienes la certeza de que quien incumple una vez no lo vuelva a hacer de nuevo», explica el maestro jubilado, natural de Fuerteventura.

Los «acontecimientos ocurridos han deteriorado ese espacio de diálogo y entendimiento que han hecho, desde mi punto de vista, que sea imposible reconstruirlo», agregó el ya expresidente del Consejo Social, que espera que la persona que le sustituya pueda recuperar la buena relación con el Rectorado.

Hasta que el Gobierno de Canarias nombre a un nuevo presidente de este órgano, será Ana Suárez, actual vicepresidenta, la que ejerza el cargo en funciones.

León Lima inició su labor de consejero en el Consejo Social de la ULPGC en el año 1999, en su condición de representante por el Cabildo de Fuerteventura.

En 2005, asumió el cargo de vicepresidente de este órgano, acompañando en el mandato a Lothar Siemens (de 2005 a 2015) y, posteriormente, a Ángel Tristán (de 2015 a 2019).

El 29 de abril de 2019, por acuerdo del Consejo del Gobierno de Canarias, Jesús León Lima fue nombrado presidente del Consejo Social y su designación fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 2 de mayo de ese mismo año. El 8 de mayo de 2019 tuvo lugar su toma de posesión como presidente del Consejo Social de la ULPGC.

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano de participación de la sociedad en la ULPGC, al que le corresponde ejercer el control y la supervisión económica y de los servicios de la Universidad. De este modo, aprueba las cuentas para que se cumplan en los plazos establecidos, fiscaliza el control económico, tiene capacidad de veto sobre el gerente, supervisa las becas, gestiona el uso del suelo propiedad de la ULPGC y los cambios urbanísticos en los campus, autoriza la compra y venta de edificios o bienes, y las retribuciones de los profesores.

Además, ejerce como elemento de interrelación entre la sociedad y la Universidad, con el fin de asegurar una adecuada interconexión entre la actividad académica e investigadora y las necesidades intelectuales, culturales, sociales, científicas, económicas y laborales de Canarias.

La renuncia de Jesús León significa el segundo revés en pocos días para el rector de la ULPGC, después de obligar a dimitir a José Luis Trenzado el viernes pasado como vicerrector de Cultura, tras presentar una profesora una denuncia en la Inspección de la institución por lo que el rector calificó de «conducta inadecuada» y la investigación en curso demostrará si es un caso de acoso sexual.