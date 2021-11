El Gobierno canario propone que el certificado Covid sea voluntario

El Gobierno de Canarias remitirá a ratificación judicial una propuesta por la cual el certificado covid pueda ser solicitado en todos los espacios de uso público cuyos responsables, voluntariamente, lo requieran tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Tras la reunión del Consejo del Gobierno de Canarias, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha indicado este jueves que la orden para implementar las medidas de protección, bien con pruebas negativas, de vacunación o de haber pasado la covid en los 180 días anteriores, se remitirá el lunes próximo a su ratificación judicial.

Si la orden es ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias esos espacios públicos podrán funcionar con las limitaciones de aforo y horarios del nivel inmediatamente inferior al que tenga la isla.

De ese modo, si una isla está en nivel 2 un teatro en el que se aplique este procedimiento el aforo y el horario será el del nivel 1, y si se trata de un territorio en nivel 1 no habrá limitaciones de horario ni de aforo.

Esta herramienta se quiere utilizar hasta el 15 de enero y por si no hay ratificación judicial se prorrogarán hasta ese día los acuerdos del Gobierno de Canarias que vencen el 30 de noviembre en relación a los aforos tanto del transporte urbano e interurbano regular terrestre, y los aforos y horarios en los niveles 1 y 2.

El acuerdo del Gobierno es que los dos últimos ámbitos se continúa igual que hasta ahora hasta el 15 de diciembre, y en el caso del transporte hasta el 31 de enero.

Blas Trujillo ha manifestado que todas las islas continúan en los niveles actuales, de forma que Lanzarote y Fuerteventura continúan en el nivel 2 y el resto en el 1.

La incidencia acumulada a 7 días está en 81 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a 14 días se ha situado en 143 casos, tras una semana de continuo ascenso, ha indicado el consejero de Sanidad, quien ha añadido que Canarias está un poco por debajo de la media española.

Ha explicado que en Canarias la ratio de ocupación de camas hospitalarias convencionales es baja o muy baja, y en las UCI en riesgo bajo en Tenerife y Gran Canaria y muy bajo en el resto, lo cual permite que todas las islas sigan en los actuales niveles.

Otros ratios importantes en los que el riesgo es bajo o muy bajo es el de pruebas diagnósticas positivas sobre el total de las hechas, y si bien se ha ascendido sigue estando por debajo del 7 por ciento.

Blas Trujillo también se ha referido a la edad de las personas que están hospitalizadas, y en los últimos 14 días la mediana de edad de las personas ingresadas en camas convencionales tiene 65,5 años, y en las UCI tiene 55,5 años (12 personas)

El 43,2 por ciento de las personas que están en camas convencionales no tenían la pauta de vacunación completa, y el 50 por ciento de las que están en camas de críticos tampoco.

El consejero también ha destacado que el 62,8 por ciento de las personas que han ingresado en los últimos 14 días no tenían patologías previas, mientras que sin vacunar el porcentaje se eleva al 77,8 por ciento, es decir casi 15 puntos más de incidencia.

Otro dato importante para el consejero es que la tasa de incidencia acumulada en las dos últimas semanas en las personas no vacunadas es 2,6 veces superior a la de las vacunadas, y la incidencia a 7 días de los no vacunados es de 142,8 casos, de 115 entre quienes no tienen la pauta completa, y de 54,9 entre quienes tienen la pauta completa.

La diferencia es "enorme", ha expresado el consejero, quien ha añadido subrayado asimismo que el 91,1 por ciento de los casos que se han producido en las dos últimas semanas son del archipiélago.

Restricciones a viajeros nacionales

También ha señalado que se mantienen las medidas para quienes llegue de otros territorios españoles, si bien en caso de que opten por no vacunarse ni presentar certificado de haber pasado la enfermedad deberán pagar la prueba que se hagan al llegar a las islas y que hasta ahora abonaba la administración autonómica.

Ha ofrecido datos de vacunación, y se han administrado 3.291.828 dosis, de forma que el 86,56 por ciento de la población diana mayor de 12 años está "prácticamente" inmunizada (1.693.995 personas), mientras que 1.694.000 han recibido una dosis.

En cuanto a las dosis de refuerzo las han recibido 109.300, de las que el 5,5 por ciento han sido administradas a personas que están en centros sociosanitarios, el 77,5 a mayores de 75 años que no están en centros, y el 17 por ciento a menores de 70 años que recibieron como primera dosis la Jannsen.

Además, se ha referido a que en las islas se han adquirido 271.500 dosis contra la gripe, de las que se han administrado 147.674, y la previsión es que esta semana lleguen 50.000 dosis y 28.000 a la siguiente.