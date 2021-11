Olivia Estévez: «Es frustrante no ver hoy en día resultados en las campañas contra la violencia machista»

¿Por qué le ha concedido el Premio Menina la Delegación del Gobierno?

Se me ha valorado una trayectoria de hace 25 años. Trabajé en la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva cuatro años con Domingo González Arroyo. Había una especie de dictadura, de malos tratos y desprecio por estar una mujer en la oposición. En el Cabildo ya conocí la verdadera democracia. Empecé como consejera de Asuntos Sociales y abrimos una residencia para la tercera edad persiguiendo que las mujeres se pudieran integrar al trabajo y no tuvieran que permanecer en casa con sus mayores.

¿Qué otras actividades?

Abrimos también una residencia de minusválidos intelectuales y luego un punto de información sexual. Pusimos en marcha la celebración del Día Internacional de la Mujer en Fuerteventura, combinando lo festivo con lo pedagógico, con conferencias importantes. En definitiva, tratamos de que se dieran a conocer las mujeres que trabajaban en sus casas de manera silenciosa.

Pero, en concreto, ¿cuál ha sido su labor en torno a la violencia de género, que es lo que precisa el galardón?

Abrimos en mi isla la residencia de acogida de las mujeres en situación de riesgo. Primero, las tuvimos en pensiones y hoteles, aunque la cantidad era y es pequeña con relación al resto de islas. He visto que las campañas ahora contra la violencia son muy distintas a hace 25 años. Quizá no se pueden realizar igual en Gran Canaria y Tenerife que en La Gomera y El Hierro. Ahora es frustrante no ver los resultados, a pesar de que hay mayor formación, muchos técnicos y que se ha involucrado a la policía, que antes no existía. En su día hicimos en Fuerteventura un seguimiento persona a persona porque resultaba muy difícil que denunciaran. Había que enterarse por vecinos de dónde estaba la situación de riesgo. Es intolerable que chicos preuniversitarios digan hoy aún que no conocen sobre la violencia machista. Pienso que los resultados de antes, aunque la gente estuviera menos formada y se careciera de tantos medios eran más alentadores.