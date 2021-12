Manifestación del personal de Salud Pública para pedir soluciones a la falta de medios

«Es una manifestación que quiere cambiar un escenario de siglos en la Salud Pública. La pandemia ha hecho que se haya colmado la situación de ansiedad de todos los trabajadores del sector. Soy jefe de sección de Salud Pública y por eso tengo que estar al lado de mis compañeros de esta unidad básica en el sistema sanitario», señaló ayer el jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Amós García, durante la concentración del personal de la DGSP del Servicio Canario de Salud frente a la sede de la Consejería de Sanidad en Gran Canaria, para reivindicar soluciones urgentes a la situación de precariedad y falta de medios, personal e instalaciones, con la que se ven obligados a trabajar tanto en la gestión de la pandemia de covid como en la protección de la salud de la población.

Según García, «queremos homologarnos a los compañeros restantes del SCS que también son sanitarios y están ejerciendo una carrera profesional a la que nosotros no tenemos derecho. Queremos ser todos iguales ante un trabajo similar. Tenemos una alta voluntad de servicio público, pero pedimos que se nos considere».

El personal persigue que se dote a la DGSP de los medios humanos y materiales mínimos para cumplir las funciones que tiene encomendadas en la protección de la salud, único modo de hacer sostenible el Sistema Sanitario Público tal y como lo conocemos: universal, gratuito y de calidad. «El abandono de la DGSP es un hecho que viene arrastrándose desde 1996 en que no se ha vuelto a cubrir ni una sola vacante: por enfermedad, jubilación o fallecimiento, con una tasa de reposición de efectivos nula, impidiendo la transmisión del conocimiento y la experiencia acumulados, porque no hay a quién pasar el testigo». El personal añadió que «si no se mejoran las políticas de Salud Pública el sistema sanitario público colapsará irremediablemente, como ha estado a punto de suceder con la covid o con los efectosdel SARS, MERS, ébola o la encefalopatía espongiforme bovina. Hemos podido afrontar la covid con jornadas laborales interminables, festivos, anulando vacaciones, concatenando una alerta con otra, porque para desgracia de nuestra organización somos tan pocos que somos imprescindibles, lo que no puede seguir así, por eso gritamos».

Tras la reunión del pasado lunes entre el comité de reivindicación de la DGSP con el director del SCS, no se vislumbra voluntad de solución a las carencias denunciadas reiteradamente porque la respuesta fue derivar la solución de sus necesidades a Función Pública por escritos que en ocasiones anteriores ya han demostrado no ser de utilidad para resolver el grave problema. Si hay algo claro tras la pandemia de covid es la importancia de tener una adecuada estructura de Salud Pública capaz de afrontar la vigilancia y el control de las enfermedades y de abordar las crisis sanitarias con agilidad y eficacia.