La erupción del volcán de La Palma se torna en arte

Hay veces que las desgracias se transforman y sacan lo mejor de las personas. La tragedia de la isla bonita no es diferente y es que 33 fotógrafos que pudieron presenciar varias fases de la erupción decidieron que sus obras debían ser donadas a una buena causa, ayudar a los palmeros. La Palma, volcán y vida es la forma que encontraron los fotoperiodistas, paisajistas y artistas visuales para ayudar a los damnificados.

Miguel Calero, Andrés Gutiérrez, Carlos Díaz-Recio, Alfonso Escalero, Ramón de La Rocha, Miguel Pascual Mejías, Nacho González Oramas, Rafa Avero, Carlos Solinis Camalich, Javier Martínez Morán, Teresa Correa, Robin Feliciano Gutjahr, Angel Medina G., Arturo Rodríguez, Leandro Betancor Fajardo, Ernesto Santana, Juan Medina, Urs Leutenegger, Gerardo Ojeda, Carlos de Saá, Silvia Gil-Roldán, Iván León Santiago, Elvira Urquijo, Luz Sosa Contreras, David de la Iglesia, Mauricio Del Pozo, Saúl Santos, Borja Suárez, Andrea Domínguez, Jonatan Rodríguez, Emilio Morenatti, Efrén Yanes Hernández y Fernando Ojeda. Ellos son los autores de esta iniciativa entre los que se encuentran reconocidos paisajistas con publicaciones en National Geographic, así como fotoperiodistas galardonados con un premio Pulitzer o un World Press Photo.

Los 33 profesionales en conjunto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo Insular y la Fundación Alfredo Kraus han hecho posible esta muestra solidaria. «En esta tierra tenemos magníficos profesionales que tienen la capacidad de buscar la óptica, el prisma, el enfoque para poder transmitirnos con una imagen lo que está pasando prácticamente en directo a nivel mundial», señaló el alcalde, Augusto Hidalgo. «Es llamativo el impacto que ha tenido este volcán sobre la vida de los palmeros y palmeras», aseveró, a la vez que matizó la importancia de lograr «la posibilidad de tener una perspectiva casi desde el minuto uno. El poder dejar una huella de imagen sobre lo que ahí está pasando, tanto lo malo, como lo que significa un elemento natural tan hipnótico como este, un volcán que además es seña identificativa de lo que somos los canarios y poder transmitir todo eso desde el punto de vista gráfico es complicado», ha señalado el regidor municipal.

Por su parte, el director general de Cultura del Gobierno de Canarias, Rubén Pérez, relató que «estamos todos con La Palma y quiero poner en valor a los artistas que siempre muestran este lado solidario, ya lo hicieron con la pandemia y ahora con esta exposición. Damos las gracias tanto a Nacho González, que es quien hace la iniciativa, como al resto de los fotógrafos».

«Las imágenes muestran el lado amable de lo ocurrido en la isla», dice González

Pérez también felicitó a los fotógrafos por realizar estas imágenes y ofrecer «una mirada artística» que, a la vez, se convertirá en «un elemento documental en el futuro». Mientras, el director en la sede de la Fundación, en el Auditorio Alfredo Kraus, Tilman Kuttenkeuler, aseguró por un lado que es una «catástrofe» lo que está sucediendo pero a la vez impresionante. «Agradecemos a los 33 profesionales que nos dan la oportunidad de ayudar a la isla de La Palma, a la gente que ha perdido su casa, todo», agregó. Asimismo, explicó que además de vender las fotografías que serán entregadas a su comprador después del 14 de enero, cuando termine la exposición, también reciben cualquier aporte monetario que las personas quieran incorporar.

El representante de los creadores de estos retratos, Nacho González, recalcó que la exposición consta de 33 imágenes que ofrecen un recorrido bastante cronológico en los que se especifica el sitio en el que se tomó cada una de ellas. «Creo que nunca vamos a tener la posibilidad de tener un paisaje tan cambiante, es una oportunidad única de ver estas fotografías y comprar los retratos de destacados compañeros que las han cedido generosamente», manifestó.

«Las fotografías muestran un lado amable de lo que ha ocurrido en la isla, porque el objetivo es vender y para eso necesitamos imágenes paisajistas. No hemos querido incidir en el drama humano que se vive, sino en el paisaje, la estética y así poder recaudar fondos para aportarlos», indicó, al tiempo que matizó que fue complicado «armar este ‘puzzle’» y agradeció «haberlo logrado».

Elvira Urquijo, fotoperiodista de la agencia Efe, explicó que seleccionó una imagen tomada en Las Manchas, El Paso, el 12 de octubre a las 7.43 de la mañana porque la orografía de la isla le hizo ver que podía «hacer una fotografía bonita en la que se pudiera sacar el cielo amaneciendo y por otro lado todavía la noche». La idea le surgió cuando aterrizó en La Palma, por primera vez, y observó «la cadena de montañas en medio que la recorre de arriba a abajo». «Yo llevaba varios días pensando en hacer esta foto», apostilló, al tiempo que destacó que su retrato «es un mensaje de que existe una destrucción muy grande, pero también un nuevo día que comienza y hay esperanza».

El palmero Robin Feliciano Gutjahr retrató la carretera de San Nicolás con el cruce de la calle el Frontón, El Paso, y que actualmente está destruida, tomada el 27 de septiembre a las 19.22 horas.

Las piezas artísticas reflejan lo que ha sucedido en La Palma de forma cronológica

«La imagen captura el momento en el que el volcán se reactiva tras pasar unas siete u ocho horas. Yo llegué al punto de despegue y capturé en unos diez minutos cómo avanzaba a una velocidad pasmosa, es un retrato hecho con un dron», relató. «Hay que ponerse una pequeña coraza al ser palmero y entender que la fotografía desde mi punto de vista puede ayudar a visualizar y enseñar que es una tragedia lo que está sucediendo, para concienciar y ayudar a reconstruirla porque es una desgracia que no se puede evitar», contó el joven fotógrafo.

«Renaceremos de nuestras cenizas». Esta es la frase que se puede visualizar en el retrato de Leonardo Betancor Fajardo en los alrededores del Terrero de Lucha Camilo León, en Los Llanos de Aridane. Una imagen que fue captada el 1 de octubre de 2021 a las 16.30 horas y con la que su autor busca «dar una mirada que circunvala el espectáculo de la naturaleza y el rastro que deja. En este caso es el de las cenizas y me pareció procedente fotografiar lo que la gente escribía con sus dedos y ramas en las zonas donde estaban acumuladas, también que si alguna vez tiene sentido escribir sobre el mito: renacer bajo nuestras cenizas, era hacerlo en ellas. Me deje el dedo escribiéndolo porque no era sólo picón, sino que tiene una cantidad minerales y de hierro que cuando terminé de hacerlo apareció la sangre», añadió Betancor.

Las fotografías tienen un coste de entre 20 y 100 euros (las copias) y 200 euros la original

En total son 33 retratos que están a la venta en varios formatos. El original costará 200 euros con un tamaño de 50x75 centímetros, mientras que las copias de las mismas medidas tienen un valor monetario de 100 euros, de las que se venderán sólo diez. Un máximo de 20 copias de 20x30 centímetros serán distribuidas por 20 euros. Las originales se entregarán después de terminar la exposición, el 14 de enero de 2022.