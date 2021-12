Al fin de la lava del volcán de La Palma seguirán varios meses de emisiones de gases

El Gobierno de España anunció ayer que aumentará los medios materiales para detectar los gases tóxicos provocados por la erupción, al tratarse de una de las principales preocupaciones que está, incluso, condicionando la labor de los servicios de emergencia. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy una partida para dotar de aparatos de detección de estos gases a los efectivos desplegados en la isla.

La colada que cerca La Laguna ha estado estancada durante cinco semanas y no se ha detectado presencia de gases en la zona. Estos dos factores han permitido que una treintena de familias de los barrios de Nicolás Brito País y Las Martelas hayan podido regresar a las casas que tuvieron que abandonar precipitadamente en octubre. El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, explicó que los equipos de emergencias trabajan constantemente en la posibilidad de que más vecinos puedan retornar a sus hogares, algo que principalmente depende de la presencia de vapores tóxicos. Precisamente, a lo largo de las últimas semanas, los altos niveles de gases tóxicos han dificultado el acceso a la zona de exclusión para retirar enseres personales o regar las plantaciones.

La lava continúa transitando por un tubo volcánico, que tiene varios jameos, del que parten dos coladas que se desplazan hacia el oeste sobre lenguas anteriores y sin destruir nuevo terreno. La vía más activa, que se unió con la colada que surgió al oeste de Montaña del Cogote, continúa por la misma vía y desemboca sobre la isla baja a la altura de Las Hoyas. La roca fundida que cae en esta zona podría llegar a fusionarse con la primera fajana, que crece sobre la playa de Los Guirres, y formar un delta lávico de mayores dimensiones. El aporte de energía se mantiene fundamentalmente a la zona central de la colada, aunque está ensanchándose ligeramente hacia el sur en el área cercana a la costa. La anchura máxima de la zona cubierta por la lava es de 3.350 metros. Las grietas y fracturas que se han producido en la parte superior del cono secundario han modifica la morfología de ese edificio volcánico y se han producido pequeños desprendimientos hacia su interior y hacia cráteres adyacentes.

El avance de las coladas ha arrasado ya 1.184 hectáreas, lo que supone el 1,67% de la superficie de La Palma. El tamaño de los deltas lávicos no se ha actualizado desde hace varias jornadas, con lo que la primera fajana se mantiene en las 42,98 hectáreas, mientras que la situada al norte suma 5,05 hectáreas. La cifra de edificaciones destruidas tampoco se han actualizado y la cifra sigue en 1.628, según datos del catastro, y 3.039, según las mediciones del sistema de satélites europeo Copernicus, que no discrimina según el tipo y el estado de la edificación.

Ayer la altura de la nube de cenizas y gases sobre el volcán era de 1.700 metros y se orientaba hacia el suroeste, lo que favorece la operatividad del aeropuerto de La Palma. El dióxido de azufre (SO2) en el penacho volcánico se mantiene en niveles altos, pero conserva la tendencia descendente que se observa desde el 23 de septiembre. La calidad del aire registró episodios desfavorables en las estaciones de Los Llanos de Aridane y Punta Gorda en cuanto a SO2, aunque después remitió y las partículas menores de 10 micras (PM10) se mantienen en niveles razonablemente buenos.

El nivel de sismicidad sigue bajo, tanto en profundidades intermedias como a más de 20 kilómetros. La amplitud de la señal de tremor continúa en cotas bajas y está tan estable como en jornadas anteriores. No hay una tendencia clara en la deformación del terreno que se percibe en las estaciones más cercanas a los centros eruptivos, pero el resto de la red se mantiene estable. El temblor más importante que se registró ayer fue de 3 y se produjo a las 18.35 horas, a 12 kilómetros de profundidad, con epicentros en la Villa de Mazo. En la última jornada –entre las 20 horas del miércoles y las 20 horas de ayer– se registraron 21 terremotos y ninguno fue sentido por la población.

El registro único para afectados por la erupción tramita 2.603 expedientes, de los que el 64,6% tienen relación con vivienda, más 1.017 con afección a enseres y 717 en el sector primario. Así lo detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, quien valoró el «notable impulso» de la actividad en el registro, con 1.384 personas ya inscritas. Olivera reconoció que se ha dado un «acelerón» gracias a la incorporación de una decena de trabajadores.

El Consorcio de Seguros abona 62,5 millones a los afectados por el volcán

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha abonado ya 62,5 millones de euros en indemnizaciones a asegurados por la erupción del volcán. Esta cantidad corresponde a 319 viviendas, por las que se han entregado 55,65 millones; a 57 automóviles, por los que se han pagado 270.010 euros; a 31 comercios y locales de oficina, que han recibido 6,16 millones y a cinco industrias, por un importe de 415.135 euros. Todos estos riesgos se sitúan en Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Santa Cruz de La Palma.

Hasta ayer, el Consorcio había recibido 2.603 solicitudes de indemnización por daños a 2.135 viviendas; 204 automóviles; 246 comercios, hoteles y locales de oficina y 15 industrias. Otras 70 solicitudes no se han podido admitir tras examinar la documentación, por motivos como que no había transcurrido el plazo legal de siete días entre la fecha de emisión del contrato y la fecha en la que se produjo el daño al bien asegurado. En otras ocasiones, la razón fue la falta de cobertura en el contrato de seguro de la inhabitabilidad de la vivienda o de la pérdida de alquileres, por no darse las circunstancias recogidas en el contrato o por daños ocasionados en producciones agropecuarias que no podían ser indemnizadas por el seguro de riesgos extraordinarios.