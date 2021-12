El próximo lunes, 13 de diciembre (11.00 horas), el Paraninfo Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), acogerá el solemne acto de investidura como Doctor Honoris Causa del doctor Jafar Jafari, catedrático de Turismo de la Universidad de Wisconsin (EEUU), uno de los investigadores del área turística más reputados del mundo y asiduo colaborador del Foro Internacional de Turismo que organiza la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC en Maspalomas.

Se da la circunstancia de la que la ULPGC no cuenta hasta el momento, entre los 41 Doctores Honoris Causa reconocidos, con ninguno en el área de Turismo a pesar de estar este área de la ULPGC entre las 5 primeras del mundo, según el prestigioso ranking internacional Shanghai.

El acto estará presidido por el Rector Lluís Serra Majem y contará con el decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Juan Manuel Benítez del Rosario como padrino del homenajeado.

Este Doctorado Honoris Causa fue acordado por el Claustro Universitario en noviembre de 2019 a propuesta de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.

Jafar Jafari es Catedrático de Turismo de la Universidad de Wisconsin (EEUU). Nacido en Irán en 1942, creo el Máster en Hostelería y Turismo de la Universidad de Wisconsin con más de 20 años de andadura. Cuenta con una extensa trayectoria investigadora, con más de cien artículos en revistas científicas. Es Presidente fundador de la International Academy for the Study of Tourism.