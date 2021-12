Diciembre es por excelencia, con el permiso de febrero, el mes de amor, los buenos deseos, los sentimientos. En resumen, es un mes que despierta en muchas personas la inquietud de no estar solo. Ya sea porque son unas fiestas en las que se multiplican las reuniones familiares, sociales o empresariales o porque nos despierta el instinto de tener pareja. La felicidad y el amor están en el aire, como señala la canción. Por este motivo, diciembre es un excelente mes para conocer personas por el ambiente de fiestas que se vive. Además, las personas por alguna extraña razón tienden a ligar un poco más debido a las cortas vacaciones y la festividad.

Ya sea por los festejos o por las ganas de evitar la soledad, cuando todo el mundo parece en pareja, se desata en muchas personas el deseo de encontrar su 'media naranja'. Aunque esta persona dure lo que duran las fiestas navideñas. Y a pesar de que buscar pareja on line, aún hoy, sigue siendo una práctica que a muchos solteros les avergüenza reconocer, el éxito de las apps y webs, en concreto, ha ido creciendo en los últimos años.

Apps para ligar más conocidas

Por todos los motvios anterios, y por el mundo tecnológico en el que vivimos, son muchos los que recurren a las apps para hallar la pareja ideal. Y algunas de las más conocidas son las siguientes:

Tinder

Tinder es una aplicación de citas, encuentros e incluso se le puede considerar como una red social. Con ella se puede chatear y conseguir una cita con personas con quienes existe gusto en común o entre quienes se han seleccionado mutuamente.​ La app se publicita oferta chatear con gente cerca o lejos de ti con funciones que te permiten hacer match en todo el mundo. Es por lo tanto, una manera fácil, divertida y cercana de conocer gente para estas Navidades.

Badoo

Badoo es una red social fundada en el año 2006 por el empresario ruso Andrey Andreev. La misma indica que su misió es crear un mundo donde todas las relaciones sean saludables y equitativas. De forma que ofrece al usuario una forma de ligar y conseguir aquella pareja que más se ajuste a los cánones que busque y se adapte al ideal personal.

Hater

El nombre de la aplicación es muy peculiar porque une a las personas por sus aficiones en común. Lo raro o extraño es que se unen las personas por lo que odien y al entrar a la aplicación debes especificar muy bien entre las opciones que hay. Después de que elijas todo lo que odias, el algoritmo empezará a recomendarte personas con los mismos disgustos, y debes aceptarlas o rechazarlas como en otras apps. Es una aplicación que puede ser utilizada para aquellas personas que sientan aversión a la Navidad y puedan unirse por este odio común.

Sapio

Hay personas que sienten afinidad con otras por el intelecto y Sapio es una aplicación que ayuda a ligar de esta manera. Pero también puede ser un poco tediosa ya que te toca responder más de 300 preguntas de desarrollo, para que la aplicación haga un perfil de nuestra personalidad. Una vez que hayamos terminado, la aplicación nos recomendará personas dependiendo de lo que hayamos respondido. Y si no ligas con la app, al menos te entretrendrás un buen rato contestando las preguntas que te muestra la aplicación.

AdoptaUnTí­o

Sus fundadores quisieron hacer algo diferente con esta aplicación, para que las mujeres fueran las que dieran el primer paso. La aplicación se puede definir como un supermercado de citas, donde las mujeres irán paseando y viendo las ofertas (hombres). Es ideal para las mujeres que quieren hacer amigos o ligar en navidad, ya que podrán escoger con quien tomarse un café.

Lovoo

Una aplicación que se ha vuelto muy popular entre los usuarios de Android e iOS. Es muy parecida al resto y es una de las más descargadas a nivel mundial. En ella podemos filtrar conocer personas por kilómetros de distancia, edad, gustos, sexo o detalles como el color de piel o de ojos. Lo increí­ble es que es gratuita y tiene funciones básicas. Si nos lanzamos, podemos, a través de la aplicación, encontrar el amor para estas navidades y, con suerte, para muchas posteriores.

POF

Esta app manifiesta que en una conversación todo puede comenzar. Además, los mensajes son gratis y los solteros tienen más conversaciones en POF que cualquier otra aplicación de citas Además, entre sus atractivos señala que la aplicación POF de citas tiene muchas de sus fuciones son gratis y ellas pueden ayudarte a tener una cita con celeridad. Cuenta con millones de usuarios y muchas de los servicios que ofertan son gratuitos. Así que pueden ofrecerte una Navidad en pareja.

Sitios web para conocer gente

En caso de que lo tuyo no sean las app, porque no te resultan cómodas, atractivas o simplemente crees que no son para tu persona, entonces se puede recurrir a sitios web. Estos lugares online ofrecen sus servicios para encontrarte la pareja ideal. Además, estas páginas muestran una especialización más concreta que las aplicaciones de cita. Algunas son para determinados grupos de edad. Otras ofertan, simplemente, perfiles para personas que quieran mantener conversaciones, quedadas para viajes o tomar un simple café. Son sencillas, fáciles de usar, prácticas, rápidas y funcionan.

En el momento de ligar online, unos procuran diversión y aventuras esporádicas y otros, relaciones estables. La red está plagada de webs para hallar pareja, unas con servicios gratis y otras de pago tienen como denominador común un diseño atrayente, intuitivo y fácil de usar, además de servicios afines, como buscador, test de personalidad (unos más pormenorizados que otros) y chat (que suele ser de pago), pero cada una de ellas intenta entregar su «toque personal».

Algunas de estos sitios web son:

Meetic

Esta una de las más populares. Resulta muy fiable por su antigüedad y experiencia, pues es el portal de citas que antes comenzó a operar a pleno rendimiento en España. Buscan afinidad entre las parejas mediante gustos y compatibilidad. Tiene un servicio de pago que ofrece cierta «garantía», para aquellos desconfiados en este tipo de sitios. La Navidad sería un buen momento para lanzarse a su uso.

Be2

Buscar por afinidad en función de nuestros gustos, que puedes comprobar mediante un test de personalidad. La web requiere personalizar tu perfil al detalle. Es de pago y, si bien existen todo tipo de usuarios, es frecuente su empleo cuando alguien busca pareja estable. Y qué mejor momento que durante las fechas navideñas para bucear en ella.

Ourtime

Ourtime el nuevo sitio de citas para maduros de más de 50 años. Un sitio de encuentros para aquellas personas que han llegado a la madurez y que desean encontrar una pareja con sus mismas inquietudes con quien compartir su vida. Por lo tanto, ideal para hacer uso de ella en Navidad.

eDarling

La edad media de usuarios es algo más alta que en otros portales de citas, pues según reza su publicidad es la web para «exigentes» que buscan relaciones estables y serias. Hay que completar un detallado test de personalidad que va a dar las claves para hallar al tipo de pareja que estás buscando.+

Frases para ligar

Como ya sabemos, la Navidad es una época maravillosa y que está llena de amistad y cariño.También es posible encontrar el amor. Y si hemos hecho uso de alguna apps o web para ligar y hemos encontrado a alquien que nos guste. O incluso, a pesar de no haber utilizado las anteriores medidas porque ya tenemos en mente, a una persona que hace tiempo nos robado tu corazón pero no nos hemos lanzado a su conquista. Llega el momento crucial, lanzarnos a una cita. Dar el siguiente paso y encontrarnos con esa pareja ideal.

Y qué mejor que la Navidad para demostrarle lo que sientes o al menos, con un poco de suerte, para acercarte de manera casual a cualquiera que te llame la atención. Es por eso que te mostramos unas cuantas frases que pueden sacarte de apuros y te ayuden a romper el hielo con esa persona por la que sientes algo.

Esta Navidad, tú y yo juntos debajo de una rama de muérdago… piénsalo.

Esta Navidad, por favor no olvides incluirle en tu lista de deseos.

¿Has perdido tu envoltorio? Porque definitivamente eres el mejor regalo que me ha llegado hasta ahora.

¿Soy yo o apenas llegaste empezó a quitarse el frío?

He notado que no te gusta mucho la Navidad. ¿Puedo quedarme contigo a quejarnos sobre lo materiales y ridículas que son estas fechas?

Si en medio de la noche un hombre con traje rojo te mete en un saco, ¡no te espantes! Es que te pedí como obsequio de Navidad.

Dile a tus padres que te envuelvan con papel de regalo. Porque estarás en mi carta a los Reyes.

Con alguien como tú, ¿quién necesita escribirle a Santa? Eres el más guapo de los obsequios.

No es por nada, pero si el día de Navidad amaneces debajo de mi árbol, yo no me molestaría.

Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Es que este año pienso pedirte a los Reyes Magos.

En todo caso, si no te sirven para nada, pueden servirte como anécdota para citas futuras. Relatar el mal momento que pasaste cuando soltaste alguna de las anteriores frases y la otra persona te miró como si fueras un 'extraterrestre' o te abrieron el camino para conocer a una persona maravillosa.

Y si finalmente, sigues manteniendo tu soltería, ya sea por convicción o por 'obligación'. En estas fechas, siempre puedes disfrutar de una buena marathon de películas navideñas, series de Navidad, o leer un buen libro de temática festiva.