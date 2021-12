Si el volcán de Cumbre Vieja mantiene la tendencia actual no se descarta que más personas que han tenido que ser evacuadas debido a la crisis volcánica puedan regresar a sus casas. Así lo detalló ayer el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuente, que valoró que se trataría de los vecinos que residen principalmente en la zona norte, donde prácticamente no hay incidencia de gases contaminantes.

El pasado jueves una treintena de familias de Las Martelas pudieron volver a sus domicilios debido a la paralización de los aportes de lava de la colada que les obligó a abandonar sus residencias el pasado 20 de octubre. Ahora no se descarta que más vecinos puedan regresar a sus viviendas, aunque Morcuente insistió en que todo dependerá de la emisión de gases, ya que mientras las coladas de la zona sur están desgasificándose “enormemente” en la parte norte se están registrando menores problemas, por lo que sería en esta zona donde es más probable el regreso de personas evacuadas.

Los científicos continúan vigilando muy de cerca la erupción y sus efectos. Respecto a la calidad del aire, se han registrado en momento puntuales altas concentraciones de gases en las zonas de exclusión al sur, pero tanto el acceso por el norte como por el sur se mantuvo abierto.

La lava continúan discurriendo por tubos volcánicos del que parten dos coladas que se desplazan hacia el oeste sobre coladas anteriores por lo que la superficie afectada se mantiene en 1.184 hectáreas, los deltas lávicos siguen ocupando 48,3 hectáreas y la anchura máxima entre coladas sigue siendo de 3.350 metros. Un total de 548 personas continúan en hoteles y otras 43 personas dependientes están siendo atendidas en centros sociosanitarios insulares. La crisis volcánica ha afectada 3.046 construcciones de las que 2.896 han sido destruidas, mientras que el resto está en riesgo o dañadas.

Sobre la sismicidad, la portavoz del Comité Científico, María José Blanco, explicó que la registrada a profundidades intermedias y a más de 20 kilómetros sigue siendo baja, aunque existe la posibilidad de que se produzcan terremotos más intensos y sentidos por la población. A este respecto, señaló que la magnitud máxima en las últimas horas ha sido de 3,7 un temblor registrado el viernes a las 21.57 horas. El nivel del tremor se encuentra en valores bajos con poca variabilidad.

La calidad del aire continúa en niveles buenos o razonablemente buenos en toda la isla. Con respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10) durante la mañana de ayer todas las estaciones se encontraron en niveles razonablemente buenos salvo Las Balsas y La Grama, que están en niveles regulares. Con este índice de calidad del aire, en Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento y Breña Alta se aconseja, para grupos de riesgo y población sensible, que consideren reducir las actividades enérgicas o prolongadas en exterior. A partir de mañana, la llegada de calima podrá incrementar los valores de pequeñas partículas por la entrada de polvo sahariano.

Preguntada una vez más sobre cuándo se producirá la finalización de la erupción, María José Blanco reiteró que mientras el tremor, que indica el movimiento de fluidos dentro de un conducto o cavidad, y la emisión de dióxido de azufre (SO2), que indica que hay magma cercano a la superficie, "no estén a cero o muy próximos a cero, no podremos decir que la erupción ha terminado", y añadió que aunque estos parámetros están cada vez más bajos, tiene que haber una tendencia descendente mantenida, no valores diarios.

La emisión de dióxido de azufre (SO2) asociada al penacho ayer fue alta y la serie temporal de la emisión de SO2 continúa reflejando una tendencia descendente desde el 23 de septiembre, cuando se registró una emisión extremadamente alta. En el caso de las emanaciones no visibles de gases volcánicos, la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) continúa reflejando una emisión superior al valor promedio de los niveles de fondo (B) y ayer fue 6,8 veces el promedio de los niveles de fondo (6,8xB). Estas emanaciones difusas no representan un peligro para las personas.