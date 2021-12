El Congreso Internacional de Circuitos Integrados premia a una estudiante de doctorado de la ULPGC

Laura Quintana Quintana, estudiante del Programa de Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Computacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha sido galardonada con el Best PhD Poster Awards en el XXXVI Congreso “Design of Circuits and Integrated Systems” (DCIS 2021). El Congreso DCIS 2021, que este año se celebró en Vila do Conde, Portugal y fue organizado por la Facultad de Ingeniería Universidad de Oporto, es un foro de investigación organizado anualmente desde 1981. Está abierto a la presentación y discusión de nuevos resultados de investigación sobre los circuitos y sistemas electrónicos integrados, sus campos de aplicación diversificados, tecnologías habilitadoras, metodologías de diseño y herramientas.

En una de las sesiones del Congreso se celebró una competición en la que los doctorandos presentaron sus tesis doctorales en formato póster. Esta competencia brindó a los estudiantes la oportunidad de presentar brevemente sus avances de investigación y discutirlos con los asistentes a la conferencia. El póster ganador, presentado por la estudiante de la ULPGC Laura Quintana, tenía por título “Targeting Cancer Detection through Hyperspectral Microscopic Technology” y presenta los avances realizados en su primer año de doctorado. La tesis doctoral de la estudiante, dirigida por el Dr. Gustavo Marrero Callicó, investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), y el Dr. Samuel Ortega Sarmiento, egresado de la ULPGC e investigador en el centro de investigación NOFIMA, Noruega, tiene como meta diagnosticar el cáncer de mama a través de la imagen hiperespectral usando muestras histológicas.

La galardonada, Laura Quintana, se graduó del Grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid en junio de 2019. Posteriormente, se graduó en el Máster de Investigación en Electrónica Aplicada y Telecomunicaciones de la ULPGC en 2020. Desde entonces, desarrolla su actividad investigadora en la División de Diseño de Sistemas Integrados del IUMA de la ULPGC, en el ámbito de la bioingeniería. En 2020, comenzó a trabajar como investigadora en los proyectos de investigación ITHaCA (Identificación Hiperespectral de Tumores Cerebrales) y PLATINO (Plataforma HW/SW Distribuida para el Procesamiento Inteligente de Información sensorial Heterogénea en Aplicaciones de Supervisión de Grandes Espacios Naturales). Actualmente, la investigadora tiene puesto el foco en el uso de imágenes hiperespectrales para diferentes aplicaciones dentro del campo médico, especialmente en la histología hiperespectral para el análisis del cáncer.

Presencia de la ULPGC

Por otro lado, también asistieron a este congreso otros miembros de la comunidad universitaria de la ULPGC. Concretamente, en la sesión de Imagen Hiperespectral, distintos miembros del IUMA presentaron sus últimos avances en investigación. La doctoranda en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Computacional, Raquel León, presentó su trabajo titulado “Hyperspectral VNIR and NIR Sensors for the Analysis of Human Normal Brain and Tumor Tissue” y el ya doctor, también en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Computacional y doctorando en Investigación en Biomedicina, Himar Fabelo, presentó su trabajo “Evaluating the use of Hyperspectral Imaging as Complementary Blood Sample Tests”.