La vacuna llega a los más pequeños

Los niños entre 5 y 11 años ya han empezado a recibir la vacuna contra el coronavirus en los centros de salud y en los puntos de inoculación masiva del Archipiélago. Y es que, desde ayer, las agendas del Servicio Canario de la Salud (SCS) están abiertas a este nuevo grupo de la estrategia. El proceso, que arrancó el mismo día en todo el territorio nacional, registró este miércoles más de 17.000 solicitudes de citas en las Islas, lo que supera el 12% del total del colectivo –136.910–.

El vacunódromo instalado en Infecar fue uno de los espacios a los que se desplazaron ayer, de forma escalonada, cientos de padres y madres en Gran Canaria. Algunos habían solicitado cita previa. Otros, en cambio, prefirieron acudir sin ella. La previsión de los sanitarios era administrar en el transcurso de la tarde unas 250 dosis y rebasar hoy esa cifra. «Estamos muy ilusionados con este paso, llevábamos esperándolo mucho tiempo y por fin ha llegado el momento», celebró Natalia Mokino, coordinadora de la actividad en el citado centro capitalino.

Ahora mismo, el pabellón opera de lunes a domingo entre las 14.45 y las 18.30 horas para inocular el suero de Pfizer a la población infantil. No obstante, se está priorizando la vacunación sin cita de los niños entre 9 y 11 años. «Ya hemos vacunado incluso a niños de 5 años, pero si vienen sin cita tienen prioridad los mayores», anotó la profesional, quien no dudó en poner de relieve la buena respuesta de los padres a la llamada a la campaña. «Están muy concienciados sobre la importancia que tiene vacunar a sus hijos. Hay que tener en cuenta que van al colegio y que están en contacto con otros niños».

Valentina, una pequeña de 9 años, fue una de las niñas que acudió ayer a Infecar acompañada de su padre para poder acceder al compuesto. «Me ha dolido un poquito, pero pasa rápido y ya luego no duele nada», dijo la menor sin quitar la vista de la zona del brazo en la que había recibido el pinchazo.

Lo cierto es que su progenitor no experimentó reticencias a la hora de decidir si quería que la niña estuviese vacunada. «El día 22 vamos a viajar a la Península y me da más confianza que vaya con una dosis», apuntó. Por esta razón optó por la inoculación sin cita, ya que al hacer la solicitud por vía telefónica le asignaron el día 21. «Como al día siguiente tendríamos que coger el avión no quise arriesgarme. Preferí venir ya y contar con más margen por si la niña sufre algún tipo de efecto secundario», aclaró.

Un poco más retirada se encontraba Julia, que llevaba una diadema con motivos navideños que captó todas las miradas. «Mi hija tiene solo seis años, pero yo estaba deseando que se ofertaran las citas para poder solicitar su vacuna. Todos nos hemos vacunado en casa desde que se nos ha dado la oportunidad», aseguró su madre, María Sáncez. «Ella ha visto ese ejemplo en la familia», prosiguió, «y eso le ha servido para ver esto como algo normal y no estar tan nerviosa».

Mireia, de 11 años, también accedió este miércoles a la profilaxis. «Tenía ganas de ponerme ya la vacuna porque estos días se la van a poner también otros compañeros del colegio», admitió la niña, instantes antes de acceder a una de las cabinas .

Su madre, África Balaguer, quiso probar suerte y acudir sin cita para que la niña pudiera estar protegida frente al coronavirus lo antes posible. «Toda la familia tiene ya la vacuna y solo faltaba ella. Ahora sé que voy a estar más tranquila porque está claro que es algo que funciona», subrayó.

Una opinión que compartió Ana Bella Álvarez, directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, que acompañó ayer a su hijo Eduardo, de 9 años, a ponerse la inyección. «Es fundamental vacunar a los niños, no solo por ellos, también para proteger a los demás», dijo la facultativa poco antes de abandonar el recinto. «Ya se han vacunado muchísimos menores y se ha visto que es eficaz y segura», añadió.

Por su parte, Martín -que también tiene 9 años- constituye un claro ejemplo de acceso prioritario a la inoculación por sufrir una patología de base. «Tiene diabetes y ya está vacunado de la gripe, por lo que decidimos traerlo ya para que esté más protegido. Pedí la cita esta misma mañana a través de la aplicación miCitaPrevia y me la dieron enseguida», señaló su padre, Pablo Villamor.

Hay que recordar que fue el pasado 25 de noviembre cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la comercialización del suero Comirnaty –desarrollado por Pfizer/BioNTech– para este grupo etario. Unos días después, concretamente el 7 de diciembre, la Comisión de Salud Pública respaldó la propuesta y obtuvo el aval de la Ponencia de Vacunas. Ahora bien, a diferencia de otros sectores poblacionales, los menores entre 5 y 11 años deben recibir dos dosis de 10 microgramos de ARN cada una –en lugar de 30– espaciadas en un intervalo de ocho semanas.

Vacunación en los colegios

Cabe resaltar que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer la posibilidad de que los niños se vacunen contra el Covid-19 en los centros educativos después de la Navidad. Torres realizó estas manifestaciones durante la respuesta parlamentaria al portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, quien propuso que la vacunación se realice también en los centros escolares, aspecto que el presidente no descartó que se produzca el próximo mes.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo canario animó ayer a los padres y madres de los menores de 5 a 11 años que vacunen a sus hijos contra la enfermedad porque «es lo más seguro para ellos, para su familia» y para la sociedad en su conjunto.

Torres garantizó que aunque a nivel nacional, Canarias está en la posición 15 en la incidencia de este grupo poblacional con 284 casos por 100.000 habitantes frente a los 533 de media, en las Islas este grupo etario es el que mayor incidencia tiene. Por su parte, Casimiro Curbelo también recomendó a los padres y tutores de los menores que vacunen a sus hijos e insistió en que las vacunas son seguras y eficaces.