Dimite por sorpresa el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas

El presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Carlos Estévez Domínguez, presentó el pasado jueves, de forma sorpresiva, su dimisión, en el transcurso de la reunión ordinaria del Patronato, después de que éste rechazara la propuesta de renovación de los Estatutos de la FULP, aprobados previamente por el Comité Ejecutivo. Estévez, que estaba al frente de la institución desde 2012, después de que renovara por tercera vez consecutiva el pasado 22 de junio, presentó el cese por considerar que ha perdido la confianza del Patronato.

«Es la primera vez que pasa, siempre se ha acordado todo prácticamente por unanimidad. Esta vez no ha sido así, habían pocos patronos, por el problema del Covid muchos no asistieron, hubo una votación y ganaron los votos en contra de la renovación estatutaria. Hasta ahora siempre me había sentido respaldado por el Patronato, pero esto es como la Ley de Presupuestos, cuando te la devuelven piensas que pinto ahí».

Estévez apuntó que la decisión de dimitir no había pasado por su cabeza anteriormente. «Soy un hombre muy comprometido, no tenía ninguna idea premeditada de que fuera a dimitir, no lo imaginaba. Mis vínculos con la Fundación son muy grandes y van a persistir. Renuncio porque no se aprobó el acuerdo del Consejo Ejecutivo».

Actualización de los estatutos

Indicó asimismo que la reforma de los estatutos obedece a una «necesaria» adaptación a los tiempos actuales: «Los estatutos se han quedado muy anticuados. La Fundación, a día de hoy, no es la que se manejaba en el seno de la Universidad hace años, sus actividades ahora son diferentes».

Parte de la controversia que generó el rechazo de algunos patronos a los nuevos estatutos se centraba en la regulación contemplada en el artículo 23 referido a las competencias del presidente de la Fundación Universitaria.

El texto referido señala, como competencias de la Presidencia de la Fundación: acordar la convocatoria de las sesiones del Patronato y del Consejo Ejecutivo y aprobación del orden del día de los asuntos a tratar; presidir las sesiones, dirigir y moderar los debates, someter a votación los acuerdos y proclamar el resultado de las votaciones; ejecutar los acuerdos adoptados por el Patronato y del Consejo Ejecutivo; velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos; visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato; ejercer la representación de la Fundación en todos los órdenes - civiles, administrativos y judiciales-, siempre que el Patronato no la hubiera otorgado expresamente a otro de sus miembros; la formulación de las cuentas anuales para su aprobación por el Patronato; y cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.

«En realidad todas estas competencias -que no son ejecutivas, pero sí imprescindibles para el funcionamiento de la institución- ya se recogían en los estatutos que se pretendían renovar, pero de una forma dispersa a lo largo de todo el cuerpo estatutario».

Estévez apunta al respecto que la principal novedad de los nuevos estatutos es que sintetiza en una nueva estructura un artículo referido a la Presidencia que recogiese estas mínimas funciones, «pero que no se podían poner en contraste con los estatutos que se querían reformar porque simplemente no existía ese artículo. Es decir, lo inaudito fue que la alarma se produjo porque se introdujo un artículo referido al presidente, cuando en los anteriores no existía», concluyó Carlos Estévez.