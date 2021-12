Las ayudas movilizadas por el Estado para los afectados por el volcán de La Palma ya rozan los 400 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo paquete de ayudas para los damnificados de la erupción en La Palma y elevó así el montante de las subvenciones destinadas para paliar la crisis que atraviesa la isla bonita hasta 399,7 millones de euros.

Sector primario.

El Gobierno central concede nuevas compensaciones por importe de 12 millones de euros para reparar los daños causados por la erupción en las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras. En total, según explicó el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se ha movilizado un total de 30,8 millones de euros para el sector primario, de los que se han pagado ya en forma de anticipo 13,5 millones a las organizaciones de productores de plátanos de Canarias.

Medidas tributarias.

Se concede un aplazamiento de deudas hasta el 2 de mayo de 2022 para todas las declaraciones a presentar a partir de hoy.

Seguridad Social.

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar que no hayan podido faenar y reciban o hayan recibido ayudas no tendrán que pagar cuotas a la Seguridad Social hasta que puedan retomar su actividad. El objetivo es que estos autónomos, aunque no accedan a las prestaciones extraordinarias de la Seguridad Social por estar recibiendo otras ayudas, no tengan que cotizar, al igual que los beneficiarios de la prestación por cese de actividad especial.

Líneas covid.

Para facilitar que las empresas de La Palma puedan acceder a estas líneas de financiación aprobadas con ocasión de la pandemia, se les elimina la obligación de tener que continuar con la actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Turismo y pymes.

El Consejo de Ministros ha aprobado una subvención de 17,6 millones de euros en favor de la Comunidad Autónoma para financiar actuaciones en materia de turismo y para apoyo a las pymes. Esta línea de ayudas se destina para incentivos especiales para la mejora de la conectividad aérea de La Palma en 2022, para lo que hay 1,3 millones; para un bono turístico de 300 euros para consumo en la isla durante el próximo con una inversión de 2,5 millones; y para una campaña de promoción del turismo nacional, para la que se cuenta con medio millón. Además, el grueso de esta línea de subvenciones, un total de 13 millones de euros, se emplea en apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Investigación.

El Consejo de Ministros también aprobó la financiación del consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) entre 2022 y 2028. Cada administración aportará 10,5 millones a razón de 1,5 millones de euros al año. La Plocan es una de las infraestructuras incluidas en el Mapa de Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares aprobado por el Consejo de Ciencia.