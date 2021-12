El sorteo de todos los sorteos

No hay números feos, existen décimos que son poco agraciados. Y es que el 00000 no solo se ha vendido en Las Palmas de Gran Canaria; también se ha distribuido en administraciones de lotería ubicadas en Cádiz, Logroño, Murcia o Manises (Valencia). Esta es la prueba de que el 00000 no es una venta que está reservada a los miembros de la casa real. Tampoco es verdad la leyenda que apunta a un posible tongo alrededor de las bolas que tienen grabado el 15640 y el 20297: el primero fue el Gordo de 1956 y 1978 (el año en el que Argentina conquistó el Mundial de Kempes y Videla), mientras que el segundo fue el número ganador en los sorteos celebrados en 1903 y 2006.

Ni la Guerra Civil ni la pandemia sanitaria que aún libra la humanidad consiguieron parar el Sorteo Extraordinario de Navidad, la cita más esperada del año. No es la que más dinero reparte, pero sí la que más ilusiones genera en todo el territorio nacional. Cada canario se juega 41,45 euros de media, que es una cifra bastante alejada de la inversión que se hace en comunidades como Castilla y León (104, 24 euros), Asturias (92,82) o La Rioja (96, 77 euros por habitante). Solo en las Islas Baleares (38, 65 euros) y en las ciudades autónomas de Ceuta (16,28) y Melilla (15,18 euros) se juega menos que en el Archipiélago. Canarias, con una inversión de 90,1 millones de euros en décimos del Sorteo de Navidad, tampoco es de las comunidades mejor posicionadas, aunque a diferencia del gasto por habitantes, está por arriba de Extremadura (59, 5 millones de euros), Cantabria (49,9), Baleares (45,2), Navarra (37), La Rioja (30,9) y Ceuta (1,37) y Melilla (1,32 millones de euros). En este caso, la distancia es sideral con respecto a las cifras que se registran en Madrid (528,1 millones de euros), Andalucía (448,4) y Cataluña (412,8). Y es que es relativamente sencillo encontrar a un conocido que termine diciendo esta frase. «Si vas a Madrid, compra un número de Lotería de Navidad en Doña Manolita». De hecho, la emblemática casa de apuestas tuvo que colgar el billete de «no hay décimos para el sorteo del 22 de diciembre» horas después de finalizar el «acueducto» de la Constitución y la Inmaculada Concepción. «Deme el cinco» Se busca terminación para el 210 Gordo de Navidad. Si hacemos caso a lo que ocurrió en los sorteos anteriores, el cinco es una apuesta bastante fiable. El décimo ganador acabó 32 veces en 5. Por detrás, con un empate a 27 en los 209 sorteos ya celebrados, aparecen el 4 y el 6. El 8 alegró la vida a millones de personas en 24 navidades y, entre tantos números, se distingue otro empate a 21 en los casos del 3 y el 7. El Gordo acabó en 0 en 20 ocasiones y otras 16 en 9. El 2 permanece clavado en el casilla que se relaciona con la mala suerte (13 veces) y el 1, con solo ocho terminaciones ganadoras, es de largo el que menos hizo correr el champán entre los agraciados con el primer premio del sorteo que este año vuelve a tener en el 5 y el 7 a las terminaciones más buscadas. Una pista. El año pasado acabó en 7. Todas las miradas estarán puestas este miércoles en el Teatro Real de Madrid: el sorteo comienza a las nueve de la mañana (a las ocho en Canarias) y se alargará durante más de cuatro horas. Tres gramos pesa cada bola –solo tres menos que el alma humana– y cada una mide 18,8 milímetros. En el bombo mayor hay cien mil –incluido el famoso 00000– y en el pequeño las 1.807 que garantizan un premio, al margen de los reintegros. Otra cifra de impacto tiene que ver con los 26.332.880 premios que repartirá en algo más de 240 minutos Loterías y Apuestas del Estado. El año pasado el covid-19 restringió el acceso del público al recinto en el que se celebró el sorteo –horas antes se organiza un simulacro para verificar el buen desarrollo del mismo– y este año se quería recuperar la esencia de antaño, pero los efectos de la sexta ola y la propagación de la variante ómicron volverán a imponer limitaciones de aforo. La probabilidad de que se repita el número ganador es del 0,001% pero ya hemos visto que eso ya pasó en dos oportunidades con el 15.640 y el 20.297. Pagos sobre la marcha Ya es posible evitar las largas colas en las horas posteriores al sorteo para cobrar la pedrea. Los avances tecnológicos posibilitan como novedad de esta edición el cobro de cantidades menores –hasta llegar a los 2,000 euros– a través de un Bizum: hasta ahora se podían percibir premios de hasta 3.000 euros (aunque rara vez pasó ) en las administraciones en las que compró el décimo. Las personas que quieran optar por el Bizum deberán generar un código QR a través de una aplicación electrónica de su banco antes de acudir al lotero que escaneará el décimo –este sistema tiene una validez de 15 minutos– y tras una verificación un SMS confirmará la llegada de una transferencia procedente de Loterías y Apuestas del Estado. ¡Suerte!