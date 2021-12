Michelin premia el sabor de la excelencia de los hermanos Padrón

Hijos de madre y padre cocineros, nietos de pescadores, sobrinos de reposteros. La historia de Juan Carlos y Jonathan Padrón, estrechamente ligada a los fogones desde su infancia, ha quedado vinculada para siempre a la de la historia de la gastronomía de las Islas, tras lograr ganar por primera vez en Canarias dos Estrellas Michelin, la guía culinaria de referencia mundial que distingue a los mejores restaurantes del mundo. Los hermanos Padrón consiguieron renovar una Estrella para su restaurante El Rincón de Juan Carlos de Tenerife, y la primera para Poemas By Hermanos Padrón en Gran Canaria -tras poco más de un año abierto-, ambos vinculados al grupo Barceló Hotels & Resorts. El secreto, según sus protagonistas, está en su apuesta por el sabor y el producto canario, unido a la humildad, la cercanía y el esfuerzo de la familia y sus equipos.

«Para nosotros lograr dos Estrellas Michelin ha sido un logro importantísimo, es la primera vez que pasa en Canarias. Son 18 años de muchísimo trabajo y ahí están los resultados», indicó Juan_Carlos Padrón. «Es un hito para nosotros y también para las islas, nunca había pasado antes y el ser los primeros es un orgullo», apuntó Jonathan, quien destacó en primer lugar, el trabajo «brutal» de la familia. «Nosotros lo hemos dado todo por la gastronomía y al final se ha visto recompensado. Eso y los equipos que tenemos, tanto en Tenerife como en Gran_Canaria».

La renovación de la Estrella Michelin para el restaurante El Rincón de Juan Carlos ubicado en el hotel Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife, fue la primera de las alegrías que se llevó la gran familia Padrón en la gala celebrada en Valencia el pasado 14 de diciembre. «Renovar esta Estrella ha sido difícil teniendo en cuenta que estuvimos cuatro meses cerrados por la pandemia. Pero cuando abrimos la gente reaccionó bien. De hecho, cuando tomamos la decisión de hacer el cambio en diciembre de restaurante y abrimos el 6 de enero de este año, teníamos mucho miedo a la reacción del cliente, en un momento de poco turismo, pero es verdad que el cliente local nos ayuda mucho, nos venían de todas las islas al restaurante, y eso no hay como agradecerlo», apuntaron.

La segunda Estrella llegó unos minutos más tarde, para su otro restaurante, Poemas By Hermanos Padrón, ubicado en el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, abierto hace poco más de un año, con la joven chef Iciar Pérez al frente. «Este ha sido un logro todavía mayor porque abrimos el restaurante en noviembre de 2019, en marzo nos cerraron y volvió a abrir en noviembre del 2020. En tan poco tiempo, apenas un año, hemos conseguido una Estrella Michelin y un Sol en la Guía Repsol». Juan Carlos pone en valor el «grandísimo equipo que respalda nuestro trabajo y nos respeta muchísimo», con Iciar Pérez como jefa de cocina, y Esteban García en la sala.

Llama la atención la juventud de Iciar Pérez, natural de El_Hierro, que con sólo 27 asumió el reto de ponerse al frente del Poemas By Hermanos Padrón. «Ella trabajaba con nosotros y cada vez que iba al restaurante veía una responsabilidad, un respeto y un cariño hacia las cosas, que me quedé enamorado de su trabajo. Ya el proyecto de Gran Canaria venía caminando y teníamos que buscar un jefe de cocina, y cuando vimos lo que estaba haciendo Iciar tuvimos claro, tanto mi hermano como yo, que la jefa de cocina tenía que ser ella, porque lo que hace no es normal».

La cocina de los hermanos Padrón se caracteriza por la intensidad del sabor en unas elaboraciones marcadas por el equilibrio y la sencillez. «Tanto en El Rincón de Juan Carlos como en Poemas By Hermanos Padrón tenemos platos muy sencillos, y cuando comes no te esperas ese revolcón de sabor».

Los productos de la tierra constituyen la base de su alta cocina. «Eso es lo que tenemos que hacer todos los cocineros de Canarias y las empresas que se dediquen a la alimentación en las islas, apostar por lo nuestro, porque tenemos unos productos tan grandes en nuestra tierra, que cuando vienen de fuera se quedan enamorados, mientras que aquí no se valora, y eso es un error».

Califican la huerta de Canarias como «una de las mejores de Europa», gracias al clima de las islas; así como el pescado azul, los quesos -muy premiados en todos los certámenes nacionales e internacionales-. «Y también está la gente joven que vuelve otra vez a la agricultura y a la ganadería, y no hay manos para aplaudir ese trabajo».

La familia es otra de las claves del éxito de la cocina de los hermanos Padrón, con Juan Carlos más centrado en el mundo salado y Jonathan en el dulce, pero en continua simbiosis a la hora de crear nuevos platos. «Nos llevamos muy bien, somos una familia muy afortunada, porque al final hacemos lo que nos gusta. Mi madre que se acaba de retirar, sigue haciendo la comida para el personal, mi hermano en la pastelería, yo en la cocina y nuestras mujeres son las sumilleres». Y en Poemas By Hermanos Padrón, en la capital grancanaria, han logrado también transmitir ese espíritu de familia a todo el equipo. «Estamos en unos hoteles espectaculares, pero necesitamos dar ese toque familiar. Cuando vienen a vernos, tanto en una casa como en otra, el sentimiento tiene que ser el mismo, el de una familia que te quiere atender con los brazos abiertos y dándote lo mejor de nuestra tierra», señalan los chef canarios, que se plantean como siguiente reto lograr la segunda Estrella para su restaurante El Rincón de Juan_Carlos, en Tenerife.