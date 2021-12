Los escolares adelantan las vacaciones navideñas por miedo a los contagios

El covid ha traído un inesperado regalo de Navidad para los pequeños de la casa: una ampliación extraoficial de las vacaciones que, no obstante, está haciendo que más de una familia haga auténticos encajes de bolillos para ver quién se queda con los menores antes de que lleguen las fiestas. En Canarias, el aumento imparable de casos de coronavirus –también dentro de las aulas– ha provocado que haya padres que han apostado por no llevar a sus hijos al colegio en estos últimos tres días antes de las celebraciones navideñas.

Las familias que han optado por no enviar a sus hijos a clase consideran que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias debería haber optado por suspender las clases el pasado viernes, algo parecido a lo que anunció la pasada semana la Universidad de La Laguna. La institución académica decidió declarar este lunes, martes y miércoles días lectivos sin docencia, ampliando de este modo el periodo vacacional y evitando que miles de alumnos se desplazaran en estos tres días para asistir a clase. Sin embargo, la Consejería de Educación no ha optado por la misma vía para la educación obligatoria en un intento, además, de favorecer la conciliación ya que muchas familias no disponen de un plan b para que sus hijos pasen el día más allá del colegio antes de que lleguen las vacaciones de Navidad. No obstante, las aulas permanecen casi igual de vacías en la Primaria que en los estudios universitarios.

Educación mantiene las clases en favor de la conciliación, pero la mitad de los alumnos no acuden

Ante el incierto panorama que se extiende en las aulas de Canarias, muchos progenitores optan estos días por no llevar a sus hijos al colegio. A pesar de que Tenerife es la isla más castigada por el aumento de casos de covid, el absentismo se repite en otras Islas y ayer, en clases de la capital Gran Canaria con 24 alumnos, acudieron menos de la mitad. La estampa es similar en la inmensa mayoría de centros de educación obligatoria de toda Canarias.

El número de aulas confinadas en España es de 2.056, según datos del Ministerio de Educación. Ese número significa el 0,49% de las aulas, un porcentaje bajo pero que ha aumentado considerablemente dado que a principios de mes era el 0,2%. La situación se repite en Canarias, donde la última actualización de los datos, que es del pasado viernes, muestra que el 0,42% de las aulas se encuentra confinada, con 587 alumnos positivos por covid y 110 docentes afectados. En total, de los casi 17.000 grupos que existen en Canarias, 71 de ellos se encuentran confinados. Desde que comenzó de nuevo la docencia presencial tras el confinamiento, el pasado mes de septiembre de 2020, los porcentajes de grupos aislados en el Archipiélago siempre han oscilado entre el 0,02 y el 0,4%, lo que supone un ligero aumento en la actualidad en las Islas.

La Consejería de Educación canaria, al igual que las del resto de España, ha optado por mantener la docencia y, de hecho, en el día de ayer aclararon que su deber es mantener abiertos los centros durante el periodo lectivo. Sin embargo, hay padres que han hecho cuentas y que no quieren arriesgarse a pasar la Navidad confinados puesto que un positivo ahora provocaría que el afectado tendría que estar aislado hasta Fin de Año. Y, así, las familias se han sumido en el miedo, especialmente aquellas que desean viajar a finales de esta semana para celebrar las fechas navideñas. Un posible contagio o un confinamiento preventivo de la clase haría imposible ese desplazamiento, así que la opción de renunciar a ir a clase ha tomado fuerza entre los padres del Archipiélago.

Cuando las familias han comunicado la decisión de no llevar a sus hijos a los centros, la mayoría de directores y profesores lo han entendido y, de hecho, han hecho llegar su malestar a los sindicatos educativos de las Islas por que los centros educativos continúen abiertos estos días.

No hay, sin embargo, respaldo oficial de las administraciones políticas. De hecho, no llevar a los hijos al colegio puede dar pie a denuncias por absentismo y las repercusiones de estos días se harán notar en unas semanas, cuando los centros públicos reporten las faltas de asistencia a la Consejería de Educación y se compruebe realmente cuántos alumnos han faltado a clase durante esta semana.

Los sindicatos ya han pedido al Gobierno de Canarias que refuerce las medidas anticovid. El representante del STEC-IC, Gerardo Rodríguez, considera «innecesario» que los colegios continúen abiertos estos tres días y lamenta «las reticencias mostradas por la Consejería de Educación para tomar decisiones tan importantes como esta». Así, destaca la necesidad de volver aumentar la distancia interpersonal.