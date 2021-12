La emergencia social generada por la erupción del volcán de La Palma ha llevado a Cruz Roja a ampliar sus actividades y campañas tradicionales de Navidad en la isla, en particular en favor de los damnificados por la crisis vulcanológica. La organización va a entregar 433 juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, para promover el juego saludable y enriquecedor entre los más pequeños a través de la iniciativa Apadrina una Ilusión.

De estos juguetes, que han sido pedidos por los niños y niñas en sus cartas, 326 irán directamente a menores afectados por la erupción y 107 serán para niños y niñas, no damnificados por esta emergencia, pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona afectada. También se distribuirán 150 vales de compra para regalos como ropa, materiales de electrónica y juguetes, entre otros. Cruz Roja, además, ha preparado 1.500 cestas de Navidad para todas las familias afectadas con productos típicos de las fiestas navideñas como turrones, barquillos y polvorones. Las cestas van con tarjetas de felicitación elaboradas por niños y niñas de diferentes colegios de la isla de Tenerife. Por otro lado, las personas mayores afectadas por esta emergencia contarán con lotes especiales que contienen bombones, una manta, cremas hidratantes y un peluche. Cruz Roja ha realizado 8.436 atenciones en La Palma entre 3.000 familias en emergencia social, con la entrega de ayudas sociales por valor de 1,2 millones de euros desde el 30 de septiembre. De las ayudas distribuidas, 3.550 son entregas económicas, como tarjetas de compra para consumir en distintos supermercados (953), tarjetas monedero para que puedan destinarla según sus necesidades específicas (1.711), vales de material escolar (20), tarjetas de gasolina (256) y ayudas para el alquiler de viviendas (610).