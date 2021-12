Sánchez pide paciencia en medio de protestas por el retraso de las ayudas para los afectados por el volcán de La Palma

Después de dar por terminada la erupción del volcán de Cumbre Vieja tras tres meses de lava y destrucción, el trabajo en La Palma no ha hecho más que empezar. Así lo expreso este lunes el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en su octava visita desde que se activara la emergencia volcánica. Un viaje que utilizó el líder socialista para pedir «máxima paciencia» a los palmeros en el proceso de reconstrucción antes de dar por finalizada la emergencia en la isla. «Entendemos el cansancio de los damnificados y qué estos quieran volver a sus casas, pero lo primordial es preservar la vida», apuntó Sánchez tras participar en la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de Canarias (Pevolca) y visitar el Puesto de Mando Avanzado, en el Paso. Pero la paciencia de los damnificados se agota. Así lo expresaron los participantes de la concentración organizada por la Plataforma de Afectados por el Volcán en La Plaza de España, en Los Llanos de Aridane, que concentró a cientos de personas que reclamaron celeridad en las ayudas.

La iniciativa organizó el encuentro con la intención de exigir a las instituciones un reparto inmediato de las donaciones y las ayudas, una gestión eficiente y rápida del problema habitacional, una mayor participación ciudadana en las propuestas y toma de decisiones y una mayor transparencia. «Las ayudas están muy bien sobre el papel, pero si no llegan ya son totalmente ineficaces», aclaró Alex Hernández, uno de los portavoces de la plataforma.

Sánchez garantizó durante su visita que el Gobierno de España «no va a olvidar a los palmeros» y recordó que se han movilizado ayudas por más de 138 millones de euros que, finalmente, cuando todas se ejecuten, «alcanzarán los 400 millones». El presidente socialista afirmó que la reconstrucción se hará de acuerdo a lo que le han reclamado directamente los damnificados. Pero para la Plataforma de Afectado por el volcán la reconstrucción todavía está muy lejos. «No podemos empezar la casa por el tejado, no podemos hablar de reconstruir cuando todavía hay muchas personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas», reclamó Hernández, quien aseguró que los recursos de las familias afectadas son limitados, por lo que la situación actual es de necesidad y de escasez. «Nosotros no hemos participado en ninguna decisión, dependemos de las soluciones que den las administraciones a estos problemas», añadió.

Tanto Sánchez como el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, reconocieron que hasta ahora las medidas y recursos económicos han sido «probablemente insuficiente» dado el desafío existente, pero Sánchez garantizó que se va a dar «respuesta a todas las demandas» de los isleños. «Somos conscientes de las quejas de los damnificados, entendemos la situación y vamos a seguir esforzándonos para atender las demandas de nuestros amigos y vecinos», aclaró el presidente del Cabildo insular.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también acompañó a Sánchez durante su octava visita a La Palma y aprovechó el encuentro para hacer balance de las acciones más importantes que se han puesto en marcha desde que se iniciara la erupción volcánica el pasado 19 de septiembre. El presidente autonómico aseguró que “ya se han superado los 112 millones de euros en ayudas que han llegado a La Palma” y destacó que “ya se pueden planear acciones definitivas para la reconstrucción sin el riesgo de que la lava amenace con más daños”. Torres destacó que ya se han entregado 23 viviendas a los afectados así como 264.000 euros para recuperar enseres. También aseguró que se han tramitado el 60% de las peticiones de ayuda.

Lo que tienen claro los presidentes de todas las administraciones es que «deben seguir trabajando unidos». Sánchez prometió a los palmeros que la reconstrucción de la Isla dejará de lado cualquier discrepancia política. «Todos estamos trabajando codo con codo, anteponiendo el interés general de los palmeros», aseguró el presidente. Hernández Zapata remarcó que el Cabildo de La Palma tendrá una actitud exigente con el Gobierno estatal y regional para la recuperación de la isla, aunque reconoció que hasta el momento ambas administraciones han estado fuertemente implicadas.