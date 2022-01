Lara, Erick y Nora se convierten en los primeros canarios nacidos en 2022

Lara llegó ayer al mundo a los 48 minutos de la entrada del nuevo año, con 4 kilos y 200 gramos de peso, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, convirtiéndose en la primera bebé nacida en 2022 en Canarias. Veintidós minutos después, a las 01.11 llegó Erick, que pesó 3 kilos y 725 gramos de peso y que también nació en La Candelaria. Mientras que Nora, el primer nacimiento en Gran Canaria, en el Hospital Universitario Materno Infantil, asomó a la vida a las 02.48 horas, con un peso de 3 kilos y 145 gramos. Los tres, al igual que sus mamás, se encuentran en buen estado de salud.

En los hospitales del resto de las islas del Archipiélago, hasta mediodía de ayer, no hubieron más nacimientos, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

En el caso de la bebé de Gran_Canaria, se llama Nora Díaz Hernández y es la primera hija de Julia Hernández, de 29 años de edad natural de Tenerife y veterinaria de profesión; y del grancanario Tenesor Díaz, electricista de 35 años.

La pequeña adelantó su llegada al mundo, ya que la fecha prevista del alumbramiento era el próximo 5 de enero, pero la niña llegó en las primeras horas de Año Nuevo, relata su progenitora, que cumplirá 30 años el próximo 20 de enero. «Rompí bolsa por la mañana y me tuvieron que inducir el parto y esperar hasta las cuatro de la madrugada, pero nació antes. La experiencia ha sido muy bonita y más rápida de lo que esperaba», dijo la mamá de Nora.

Julia recibió clases preparatorias para el parto, a las que también asistió con su pareja. «La niña se queda dormido con él y está contentísimo», resalta.

La abuela paterna de Nora, Juana María, que trabaja como auxiliar de clínica en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, es la única que hasta ahora ha podido visitar a Nora y ver a sus padres, debido a que las visitas están restringidas por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo los bebés más madrugadores del país son la catalana Alexa y el valenciano Hugo, ambos nacieron cuando acababa de empezar 2022, justo a las 00.00 horas, una en Barcelona y el otro en Gandía.

Ellos son algunos de los bebés nacidos durante los primeros compases del año nuevo, que en Baleares ha traído a los mellizos menorquines Alba y Blai.

Alexa, que nació en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, ha pesado 3,7 kilos, y sus padres, Valentina y Alexander, la han podido abrazar a la medianoche, justo detrás de la última campanada.

Igual de madrugador ha sido el pequeño Hugo que, a medianoche en punto, ha nacido en el Hospital Francesc de Borja de Gandía, con un peso de 3,2 kilos.

Iker, un gallego tranquilo que en sus primeras horas de vida se ha dedicado a «comer y dormir»

El primer día del año ha visto el nacimiento de los también primeros mellizos del 2022, Alba y Blai, que además han sido los primeros bebés de Baleares, al nacer en el hospital Mateu Orfila de Mahón, en Menorca. Alba, con 3,3 kilos, llegó al mundo a las 00.45 horas, mientras que Blai nació a las 01.09 horas y pesó 3,5 kilos.

Pasaban siete minutos de la última campanada cuando Ziam Daniel se convertía en el primer madrileño del año nuevo. Nacido en el Hospital de Torrejón, ha pesado 3,9 kilos y mide 51,5 centímetros.

El primer bebé vasco de 2022 se llama Unax y ha nacido en el bilbaíno Hospital de Basurto, a las 00.15 horas. El niño, que ha pesado 3,3 kilos, es el segundo hijo de Oihana y Mikel, quien ha señalado que en el parto todo fue perfecto y que el pequeño es «un regalo».

En Jerez de la Frontera (Cádiz) y a los 33 minutos del día, llegaba al mundo la pequeña Rocío, de 3,2 kilos y 51 centímetros, que es la primera nacida en Andalucía en un hospital público. En la región de Murcia, hubo que esperar 37 minutos del nuevo día para el nacimiento de Iker, en el hospital Virgen de la Arrixaca de la capital.

Bruno ha sido el primer niño que ha llegado al mundo en Aragón durante el día de año nuevo, lo hizo a las 01.16 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y ha pesado 2,5 kilos.

Un cuarto de hora después, a las 01.33 horas nacía Alba, de 2,6 kilos, en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, se ha convertido en la primera bebé extremeña.

Iker es el primer bebé nacido este 2022 en Galicia, es también el primer hijo de María y Carlos y, de momento, un niño tranquilo que en estas primeras horas de vida se ha dedicado a «comer y dormir y nada más» sin dar mucha lata a sus padres. Según ha relatado su padre, el pequeño «casi no llora» y «salió todo bien», así que espera que «todo siga así» para poder llevar cuanto antes al pequeño a su casa de Teo (A Coruña). El nacimiento de Iker, que pesó 3.140 kilos, se hizo esperar hasta las 1:01 del nuevo año y vino al mundo en el Hospital Clínico de Santiago.

Las restricciones que imperan por la pandemia han supuesto una situación anómala en estos nacimientos, ya que según ha recordado Carlos, el padre de Iker, no se permiten más visitas y él ha podido estar en el hospital tras realizar una PCR que resultó negativa. «Ya te avisan para que no estés entrando y saliendo y no venga nadie porque los niños son delicados, por el nuestro y por el resto que hay en la planta». Según asegura la experiencia ha sido «buena», y desea que en el 2022 «todo siga saliendo así de bien».

Ahora les queda «readaptarse» a la llegada de su hijo, para lo que contarán con el apoyo de su familia que vive cerca.

Con algo más de peso nació el segundo bebé del año en Galicia, María, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con 32.450 kilos, e hija de Iria y Óscar. Su nacimiento se produjo a las 1.07 de la madrugada. El tercer bebé en nacer este año fue Darío, en el Complejo Hospitalario Universitario da Coruña, a las 2.17 horas, y según informó Sanidad pesó al nacer 3.120 kilos y es hijo de Alejandro e Alba.