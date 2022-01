Canarias se refuerza con más de 1.000 sanitarios para mitigar la sexta ola

La sexta ola se ha convertido en un tsunami para los servicios sanitarios de Canarias. Ante el aumento abrupto de la demanda asistencial, Sanidad ha optado por reforzar los servicios sanitarios con la contratación de más de 1.000 profesionales. Entre estos nuevos contratos se encuentran los de enfermeros, auxiliares de enfermería, administrativos, médicos, técnicos de rayos y celadores.

Estos profesionales han llegado para tratar de evitar el desborde de los servicios más afectados por esta sexta ola protagonizada por la variante ómicron. Así, se destinarán estos recursos a las actividades de rastreo, la realización de pruebas diagnósticas y la vacunación en Atención Primaria, así como un refuerzo para los centros de salud y los hospitales.

Además, Canarias es una de las pocas comunidades que mantiene los contratos covid que realizó a principios de pandemia, en marzo de 2020. Los cerca de 5.000 contratados en la primera ola seguirán trabajando en la sanidad canaria al menos durante 2022 para garantizar, entre otras cosas, que en los periodos de baja incidencia se puedan retomar las vacaciones del personal.

"Le arrancamos el compromiso al consejero de Sanidad, Blas Trujillo y al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuando nos presentaron los presupuestos", explica Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Empleados de Servicios de UGT. En dicha reunión, se presentó un presupuesto en el que tan solo se mantenían los equipos covid durante "los primeros meses del año". Sin embargo, el sindicalista les instó a mantenerlos durante todo el año 2022. "Mantener estos refuerzos nos permite darle vacaciones al personal durante los periodos de baja incidencia para que así pueda reestablecer sus condiciones físicas y mentales".

Gran parte de las comunidades autónomas ha decidido no renovar de forma paulatina algunos de los 90.000 contratos que se formalizaron en aquel momento en toda España. Según el sindicato CSIF, el sector sanitario ha perdido en los últimos tres meses más de 50.000 empleos -13.311 en septiembre, 36.252 en octubre y 8.973 en noviembre-. Tan solo Canarias, junto a Cataluña y La Rioja han expresado su voluntad de mantener los contratos.

La sanidad canaria cuenta con 6.000 sanitarios más desde que estalló la pandemia

De los 5.000 profesionales que siguen trabajando, 2.129 se contrataron para sacar adelante el Plan Aborda con el que mejorar las listas de espera. Este plan, presentado el 17 de febrero del 2021, cuenta con una ficha financiera de 200 millones de euros divididos entre los ejercicios del 2021 y del 2022. El objetivo de este plan de choque era el de optimizar los recursos para potenciar la actividad tanto la quirúrgica como la de consultas y pruebas diagnósticas con para reducir un 30% el número de pacientes y que rebajar la demora media a 90 días. Los últimos datos, referentes al primer semestre del año, muestran que la demora media para una operación se encontraba en 126,3 días mientras que el número de pacientes sufrió un incremento del 12,2% con respecto a diciembre de 2020, pasando de 24.495 a 27.499.

En conjunto, son casi 6.000 sanitarios más con los que cuenta la sanidad canaria desde que estalló la pandemia, lo que eleva la plantilla por encima de los 35.000 trabajadores.

Pese a este incremento de la plantilla, el sistema está llegando a su límite. El mercado está quedándose sin profesionales a los que contratar y en muchas categorías ya no hay paro, como enfermería o medicina. Así lo indica Bautista, que insiste en que "por mucho que nos peleemos porque haya más personal para atender, estamos cerca de llegar al límite de las contrataciones". Por esta razón, el sindicalista realiza un llamamiento a la población. Como indica "queda un día importante por delante de navidad, y lo que pedimos a la población es que tome todas las precauciones posibles para evitar una situación de desborde del sistema sanitario", insiste Bautista. Como insiste, ya hay "categorías en los que no tenemos más personal y si la gente no cumple las normas sanitarias, las consecuencias se podrán ver en las próximas semanas".

Por su parte, Levy Cabrera, secretario general del sindicato de médicos de Santa Cruz de Tenerife, criticó que no se hayan contratado más auxiliares administrativos. "Aún hay profesionales de este tipo en el paro y son los más necesarios en estos momentos", reclama el facultativo. Porque uno de los problemas principales con los que se han encontrado los pacientes en esta ola es que no se tramitan las incapacidades temporales (IT) o la imposibilidad de conseguir que su centro de salud le atienda por teléfono. "Esto nos hace pensar que faltan recursos para poder contratarlos", resalta Cabrera.