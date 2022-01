Toda la sociedad canaria mostraba ayer su pesar por el fallecimiento de María Mérida. Cantantes, músicos o escritores destacaban la labor que realizó la cantante de Valverde fomentando el folclore de las Islas a nivel internacional hasta el punto de que el New York Times la llegara a situar entre las cuatro mejores voces del mundo y Le Figaro como la Edith Piaf canaria. En sus más de 80 años de carrera, María Mérida compartió escenario, entre otros, con Alfredo Kraus, Plácido Domingo y Monserrat Caballé.

Mary Sánchez

Cantante

«Nadie en Canarias ha cantado tan bien como ella nuestra música popular»

Mary Sánchez ha representado, junto a María Mérida, la canción canaria mejor que nadie. Por eso sus palabras eran especialmente relevantes ayer. «Lo siento con toda mi alma porque la quería mucho», afirma. «Me dijeron que estaba muy mal y me pidió que fuera para estar con ella, le dije que después de estas fechas, pero no pensé que fuera a ocurrir todo tan rápido», añade. La cantante la recuerda como «una gran mujer que cantaba como nadie en Canarias». Y que, en el escenario, se desenvolvía con gran soltura «sin ningún problema». Sánchez también destaca que «se había sacrificado mucho y, como yo, también ha viajado continuamente dejando a la familia detrás». La cantante recuerda que «la última vez que estuve actuando con ella fue muy bonito porque nos reunimos en Las Arenas tras el incendio de toda la arboleda en el pinar de Tamadaba. «Primero cantó ella y luego canté yo, y luego juntas interpretamos Tamadaba». La artista subraya que «yo no podía cantar porque hacía siete años que no lo hacía, pero luego me animé, Fue maravilloso». Y que «ella me respetaba a mí y yo a ella. Se va un gran valor de las ocho islas».

María Jesús Alvarado

Escritora y cineasta

«Ha tenido una vida plena tanto en lo artístico como en lo personal»

María Jesús Alvarado destaca que «era una amiga desde que hice su documental María Mérida, hasta que muera mi voz, que se estrenó el 5 de junio, el mismo día que cumplía 95 años, en Tenerife». La escritora y cineasta subraya que «mientras se estuvo realizando el documental tuve oportunidad de conocerla, de hablar con ella a nivel personal y admirarla más como artista». Desde su punto de vista «era una mujer que, a pesar de su discreción, ha viajado por todo el mundo a donde ha llevado el nombre de Canarias, y ha sido muy admirada por sus compañeros en el mundo de la música como alguien m uy especial con una voz muy imponente y especial». Pero destaca, sobre todo, que como persona «era una gran mujer sencilla, humilde, muy cariñosa y generosa con todos. Pero hay que pensar que ha tenido una vida larga y muy plena en lo artístico y en lo personal que deja una herencia detrás muy buena».

Luis Morera

Cantante

«Tenía unas tesituras muy graves que eran difíciles de encontrar en una mujer»

Luis Morera destaca de María Mérida que «es un referente de nuestra tierra», por lo que esta noticia ha sido «una sorpresa muy dolorosa porque no esperaba que se fuera una persona tan vital que, a pesar de sus años, se mantenía tan viva y tan vivaracha. No obstante, hace unos meses, había grabado su nuevo disco con otros participantes. No sabía que estaba tan mal». Para el cantante palmero María Mérida «es un pedestal de la música popular, a la que llevó por todo el mundo con unas experiencias tremendas», por lo que «deja un vacío enorme». Y añade que «nos conocíamos y admirábamos mucho. Ella era muy campechana y cariñosa» y representaba a un tipo de cantante «con mucho amor a la tierra expresividad ya que su sonoridad vocal fue muy distinta al resto porque tenía unas tesituras muy graves que eran muy difícil de encontrar en una mujer». En su opinión ella «jugaba mucho con esos graves que le daban esa referencia muy particular en una mujer que demostró un amor enorme a la música popular».

Olga Cerpa

Cantante

«Tenía una voz de contralto maravillosa y una impecable elegancia escénica»

Según Olga Cerpa «se muere una mujer icónica en la música de Canarias porque ella fue pionera en muchas cosas, en salir fuera del territorio nacional con las producciones de antologías que hacía el mítico productor Tamayo con su voz de contralto maravillosa», pero además fue una mujer muy generosa y familiar. «Recuerdo cuando nos fuimos a Madrid, que fue donde la conocí, y que ella vivía cerca de nosotros y nos invitó a su casa donde nos dio una acogida muy cariñosa. Tenía una memoria excelente y con 95 años se acordaba perfectamente de cualquier detalle. Y mucha elegancia escénica, y la recordaré siempre con muchísimo cariño», añade la cantante.

Domingo Rodríguez

Timplista

«Logró darle una dimensión aún mayor a la música canaria en el mundo»

El timplista Domingo Rodríguez El colorao sostiene que María Mérida «le dio una dimensión a a la música canaria universal». El timplista recuerda cómo en 1988 se incorporó a los elencos de la Antología de la Zarzuela que dirigía el fallecido José Tamayo y «con sus canciones aportaba por Canarias en Madrid». Rodríguez subraya que ella conectaba muy bien con el timplista majorero Casimiro Camacho y a Canarias «la ha aupado a un puesto increíble sin perder la esencia ni sus raíces». Los dos compartieron muchos escenarios «como un espectáculo en el teatro de Candelaria sobre compositores canarios».

Juan Márquez

Viceconsejero de Cultura

«Una leyenda que llevó la música de las Islas por todo el mundo»

El Viceconsejero de Cultura del Gobierno, Juan Márquez, la recordaba como «una leyenda que «llevó las Islas por todo el mundo».

Augusto Hidalgo

Alcalde de Las Palmas de G.C.

«Se va una de las grandes voces de la historia del folclore de Canarias»

El alcalde de Las Palmas de G.C., Augusto Hidalgo señalaba que «se va una de las grandes voces del folclore de Canarias».