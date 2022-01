La Dirección del Pevolca ha acordado reducir este viernes la zona de exclusión que aún se mantiene en determinadas zonas afectadas por la erupción volcánica y que permanecen evacuadas, al considerar que reúnen condiciones seguras para la vuelta de sus habitantes.

Esta decisión se ha tomado a propuesta del director técnico del Plan y tras consultar al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento, siguiendo los cauces establecidos en su encuentro del pasado martes.

Gracias a este acuerdo, desde este viernes a las 07.00 horas se permite el regreso a sus hogares de residentes del lado norte de la colada cuyas viviendas se encuentren situadas en las áreas comprendidas entre la línea de costa y la Montaña de La Laguna; el área desde el este de la citada montaña hasta el cruce de La Laguna, incluyendo el camino La Aldea; las viviendas situadas en el camino Baile Bueno; las viviendas del camino Cruz Chica; el camino Los Campitos; las viviendas de la carretera general de Tamanca (LP-2), y las viviendas de la carretera de San Nicolás (LP-212).

Además, también se incorporan algunos puntos del lado sur y se autoriza el retorno de habitantes de las viviendas ubicadas en la carretera general de Jedey (LP-2) y hasta el número 6 de la citada vía, donde se situará el nuevo punto de control. Se incluyen en el realojo las edificaciones situadas en el camino Cuesta Blanca, camino Piteras y camino La Dichosa.

Desde el Pevolca se advierte, una vez más, que se deben respetar las zonas de seguridad señalizadas en torno al frente de las coladas y establecidas tras el oportuno análisis de riesgos, y que no se podrán ocupar aquellos inmuebles que, según las oficinas técnicas municipales, no reúnan condiciones de habitabilidad.Igualmente, se mantienen las recomendaciones de no acceder a espacios bajo rasante (garajes, trasteros, sótanos, etc.) sin medición de gases previa, la cual se puede solicitar a través del Cecopin (628 182 070; 689 188 816; 922 468 396, en horario de 08.00 a 19.00), ni tampoco solo. Previamente, además, hay que asegurarse de que no hay abombamientos, deformaciones o grietas en muros o techos. Si fuera así, hay que informar al ayuntamiento.

También se aconseja apagar cualquier fuente de ignición (fumar, encender la luz, etc.) hasta que la edificación esté ventilada, y abrir puertas y ventanas para ventilar, esperando 15 minutos antes de acceder al interior.

En caso de notar mareo, falta de aire, náuseas o falta de fuerza, se debe salir rápidamente de la edificación y llamar al teléfono de emergencias 112, por lo que es necesario disponer siempre de un teléfono operativo.

Antes de regresar a las zonas evacuadas, es preciso informarse a través de fuentes oficiales y seguir sus indicaciones, siendo conscientes de que en ningún caso se deben rebasar los límites establecidos por las autoridades.

Por otro lado, para trabajos de limpieza de ceniza, hay que protegerse la piel (camisa, buzo, guantes, calzado antideslizante, protección de cabeza), vías respiratorias (mascarilla FFP2 o superior) y ojos (gafas anti-salpicadura), y regar ligeramente para evitar levantar polvo. En el caso de tener que limpiar tejados y azoteas, hacerlo solo en aquellos que tengan cubiertas planas. En cubiertas de riesgo, encargarlo a servicios especializados. Evitar, también, pasar bajo elementos inestables y cargados de ceniza (canalones, toldos, voladizos de panel, chapa o madera, etc.).

El Pevolca recuerda que las personas dependientes podrán dirigirse a los servicios sociales municipales.