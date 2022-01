La tardía temporada de gripe demora la llegada de la flurona a Canarias

La tardía temporada de gripe está demorando la llegada de la flurona a Canarias. La infección simultánea por gripe y SARS-CoV-2, que ya se ha empezado a notificar en el resto de España y en otras partes del mundo, como Israel, aún no se ha convertido en una realidad para Canarias. Hasta ahora, según los datos de Salud Pública, no se ha notificado ningún caso de esta coinfección de ambos virus.

Esto no supone, sin embargo, «que no puedan existir» casos de este tipo en las Islas. Una de las dificultades asociadas a esta coinfección es, precisamente, poderla identificar. Diferenciarla solo por los síntomas es complicado, puesto que, con las vacunas, los síntomas que genera la infección por ambos virus son similares. Por la misma razón, los casos infectados ahora son más leves y solo un 1% llega a los hospitales, donde sí se cuenta con recursos para diagnosticar ambas patologías. De hecho, los especialistas admiten que los casos pueden ser numerosos pero difíciles de ser contabilizados debido a que es necesaria la confirmación por laboratorio de las dos infecciones y muchas veces los pacientes no son sometidos a pruebas de laboratorio o tan sólo son testados para uno de los virus, por lo general la covid.

Que no se hayan identificado todavía en Canarias tiene relación con la propia dinámica de la curva epidémica de la gripe en el Archipiélago, dado que los casos se suelen producir a partir de la segunda quincena de enero. Canarias comenzó su campaña de la gripe el pasado 28 de octubre y para ella adquirió 261.500 dosis de vacuna , con una inversión total de 1,8 millones de euros.

Pese a que en las últimas semanas se ha bautizado la enfermedad, las coinfecciones entre varios virus están dentro de la normalidad y, además, son esporádicas. Durante el transcurso de la pandemia se han identificado varios casos, especialmente al principio de la misma. En marzo de 2020, la revista Journal of Medical Virology publicó un estudio chino que describía esta doble infección en Wuhan. En aquel artículo, se explicaba que se había encontrado SARS-CoV-2 junto con el virus de la gripe A o de la gripe B en cinco pacientes. En mayo de ese mismo año, otro artículo publicado en International Journal of Infectious Diseases recogía ya casi un centenar de casos entre enfermos graves.

Ese mismo mes también salieron a la luz las primeras coinfecciones en España. Un artículo publicado por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona en la revista The Lancet detallaba cuatro casos de infección simultánea correspondientes a tres hombres y a una mujer, con edades entre 53 y 81 años y que sufrían otras patologías. En el trabajo, describieron los síntomas y los tratamientos administrados, y no apreciaron grandes diferencias frente a otras personas hospitalizadas por covid.

Estas apreciaciones científicas las ratifica la microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, quien, en declaraciones a Europa Press, ha insistido en que estas infecciones no son «graves». También ha querido matizar que la flurona no es ni un virus nuevo ni una variante de la covid.

Aunque la coinfección no incrementa el riesgo de las complicaciones, Tomás ha matizado que las personas no vacunadas de ninguno de los dos virus deben prestar especial, ya que la existencia de ambos en un organismo sí que podría dar lugar a una enfermedad más grave.

En otro de los artículos publicados en China se ponía de relieve que el peligro principal de la coinfección es que puede pasar desapercibido que el paciente tiene covid. Pues la circulación de dos virus puede disminuir la eficacia de los test, asociada a una baja sensibilidad de detección del virus SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio superior. Los servicios sanitarios cuentan con test para detectar gripe A, gripe B y covid a la vez, pero son kits moleculares que solo se utilizan en situaciones puntuales. Algo que también puede generar que estos casos pasen desapercibidos.

Tampoco hay riesgo de que la flurona acabe convirtiéndose en un reservorio de mutaciones nuevas para el SARS-CoV-2. Así lo constata el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Abdi Mahamud, quien asegura que estos dos virus no comparten información. «Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos», destacó Mahamud.

En 2021 no se identificaron nuevos casos porque la gripe apenas circuló debido al uso masivo de la mascarilla en todo el mundo, pero este año es distinto. Y es que, como refleja el epidemiólogo de la OMS, la mayor relajación en muchas sociedades ha provocado una reducción de las vacunaciones contra la gripe y esto generará que se puedan notificar más casos de coinfección.

Israel fue fue el país que identificó primero un nuevo caso de flurona. Fue en una embarazada que no se había vacunado ni contra la gripe ni contra el coronavirus. Tras esta primera detección de coinfección, otros países como Brasil, Hungría, Bosnia y hasta España, concretamente en Cataluña, han empezado a notificar casos de flurona.