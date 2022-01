Las Manchas, el ‘barrio fantasma’ que reclama nuevos servicios tras la erupción del volcán de La Palma

Los vecinos que permanecen evacuados de las zonas no afectadas directamente por la lava del Tajogaite se enfrentan a la búsqueda de medidas que se les puede aportar regresar a sus casas. Ocurre al sur de las coladas, donde los gases siguen estando presentes. Ven cómo mientras los vecinos de Tacande y Tajuya ya retornaron y los de La Laguna están próximo a hacerlo, en Las Manchas siguen muy pendientes de que su situación cambie. A ellos no les bastará con la limpieza de los caminos o las cubiertas de las casas. Necesitarán nuevos servicios públicos, como reclama la presidenta de la Asociación de Vecinos Las Manchas, Jenny Sánchez. Asegura que aquellos vecinos del barrio donde surgió el volcán cuyas viviendas siguen en pie no encuentran respuestas a las preguntas que trasladan a las administraciones.

El Gobierno planifica un nuevo embarcadero junto a Puerto Naos para facilitar los traslados desde Tazacorte En la misma situación se encuentran enclaves como Puerto de Naos, El Remo o La Bombilla, todos en Los Llanos de Aridane, a los que «es más complicado» regresar, asegura. «Cómo vamos a volver a esas viviendas cuando estamos sin agua de abasto y sin accesos», reclama. Explica que, además, a quienes trabajan en el Valle de Aridane «les sería imposible estar en esos lugares de lunes a viernes», porque los trayectos que antes del volcán se recorrían en 15 minutos ahora requieren 90. «El acceso que tenemos es solo por Fuencaliente y no es viable», se lamenta. En la misma situación están los más jóvenes. Para los institutos y los colegios, «tampoco sería viable si tenemos que traerlos a Los Llanos y El Paso» ya que, aunque exista transporte escolar, el recorrido es el mismo hacia el Valle, y por tanto, de casi una hora para llegar a los centros de Enseñanza Secundaria de Mazo o Breña Baja. Jenny Sánchez teme algún imprevisto «y tengamos que trasladarnos estando viviendo en Las Manchas». Partiendo de que «no son cosas fáciles, debemos y queremos exigir unos servicios mínimos para poder regresar al barrio». Nueva fisura del volcán de La Palma al oeste del cementerio de Las Manchas La población de Las Manchas cuenta con muchos mayores, por lo que reclama una ambulancia disponible en la zona, el consultorio médico y que se dote al lugar de unos servicios mínimos «para poder estar allí con garantías. Ahora mismo estamos casi en un barrio fantasma». Con tal panorama, sostiene que «pensar en un realojo y en el regreso, parece algo muy difícil». Por esta razón, insiste en que la asociación de vecinos impulsa un proyecto de servicios que traslada a las administraciones correspondientes. Para ello, mantienen reuniones periódicas con representantes municipales a fin de plantear estos avances, al igual que con el área de Participación Ciudadana del Cabildo. Sánchez espera que con todas esas sugerencias se acometa de forma paulatina la adecuación de los barrios, por lo que insiste que «con las condiciones actuales, es muy complicado plantearse un retorno para muchos vecinos». La economía local «Las dificultades son tremendas», apunta la presidente de la asociación, quien también se refiere al estado de los negocios y los comercios que se encuentran en la zona. En Las Manchas hay restaurantes y bares cuyos trabajadores, tras cumplir sus turnos, tendrían que realizar los largos trayectos por carretera para regresar al Valle de Aridane. Con el agravante de los horarios que rigen en la actividad de este sector. Jenny Sánchez reclama que se tengan en cuenta todos esos detalles «y a las personas que ahora mismo no pueden valorar ese regreso, porque no sería viable». A pesar de ello, se muestra consciente de que «hay más de uno esperando a que se inicie el realojo y entrar a sus viviendas», por lo que incide en la necesidad de «empezar a buscar todas las soluciones posibles para poder estar allí con comodidad». Una nueva colada del volcán de La Palma se dirige hacia Las Manchas En este contexto, vecinos y administraciones están obligados a analizar cada detalle «para intentar que nadie pueda pensar que se deja a Las Manchas en el olvido», señala la dirigente vecinal. «Nos acercamos a cada posibilidad, descartándolas o haciéndola posible para contribuir a que el barrio de Las Manchas sea en el que todos queramos estar». Sánchez anuncia la pretensión es «poner sobre la mesa el trabajo hecho y proyectos» que doten al núcleo de las prestaciones esenciales. Son soluciones que también reclaman para los más afectados, aquellos que no podrán regresar porque no tienen a dónde hacerlo, pero que «quieren construir todo aquello que se llevó a lava». Es una contribución más con el propósito de diluir las dificultades que hoy encuentra ese segmento de la población ante las actuales circunstancias que afectan a estos barrios situados al sur de las coladas. En Puerto de Naos, El Remo o La Bombilla se vive una situación muy distinta a los barrios ya realojados Cámaras en torno al volcán Mientras, se mantiene el control sobre el estado del volcán con el paso de los días tras el cese de la actividad. Para ello, cámaras de vigilancia, conectadas a la central de la Guardia Civil, se encargan de vigilar todo el perímetro de las coladas del Tajogaite. El consejero de Innovación del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual, explica que se instalaron en el perímetro de seguridad estos elementos de fototrampeo como medida disuasoria y para garantizar la seguridad de las personas en la zona de exclusión, que continúa estando controlada por el operativo de emergencia, que sigue trabajando en este espacio. El Pevolca reduce la zona de exclusión del volcán de La Palma y este viernes podrán regresar a sus hogares más evacuados El consejero insular defiende que se trata de unos dispositivos que cuentan con sensores dotados de un detector de movimiento para la toma de fotografías diurnas y nocturnas, que activa la cámara al paso de cualquier personas por su perímetro de alcance. Desde la misma cámara, las imágenes se remiten a la Guardia Civil. Gonzalo Pascual detalla que esta medida se toma en colaboración con el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) para garantizar la seguridad de las personas y prevenir que no se salten los controles establecidos en los distintos puntos de acceso que actualmente se encuentran restringidos por encontrarse próximos a las coladas y al propio cono del volcán. Pascual recuerda que, pese a que la erupción finalizó, la emergencia continúa y que el dispositivo sigue trabajando en las zonas afectadas para garantizar unos accesos seguros de las personas que diariamente entran a sus viviendas o fincas. Por todo ello, desde el Cabildo se pide a la ciudadanía que respete las medidas de seguridad establecidas por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), que se mantienen en vigor ya que continúa vigente el Nivel 2. La Corporación insular recuerda que quienes estén interesados en acceder a las distintas zonas afectadas para desarrollar actividades deben solicitar permiso. Robotizan el telescopio del volcán de San Antonio

El Ayuntamiento de Fuencaliente, en colaboración con el Gran Telescopio Canarias (GTC), ha comenzado las obras de robotización del Telescopio Solar ubicado en el Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio. La concejala de Promoción Turística del Ayuntamiento de Fuencalientes, Celia Santos, afirmó ayer que el objetivo de estos trabajos es proceder a la robotización de este instrumento de observación que está al servicio de quienes visiten estas instalaciones turísticas del municipio. Es a través de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Fuencaliente y el GTC por el que el consorcio que dirige el mayor telescopio de infrarrojos del mundo se ha implicado con la promoción turística del municipio, en su apuesta por la ciencia como recurso que genera economía y atracción de turismo de calidad. Esta colaboración ente entidades permitirá también la recuperación del proyecto de instauración de la primera astrobiblioteca de La Palma, paralizada por la pandemia, y que estará dedicada a inculcar los valores científicos, principalmente a los estudiantes de primaria. | LP