El Colegio de Médicos pide crear "testódromos" para aliviar la presión en los centros de salud

Los médicos canarios han sugerido al Gobierno de Canarias la creación de centros específicos para efectuar los test para detectar la Covid-19 con el fin de descongestionar la Atención Primaria y que los facultativos puedan tratar a los enfermos agudos y desempeñar su actividad.

Desde el Colegio de Médicos se señala que al igual que se han creado "vacunódromos", se pueden crear "testódromos" fuera de las consultas médicas de atención primaria.

Según expone la organización colegial, estos nuevos centros deben ser gestionados por otros profesionales sanitarios y encargarse de los trámites burocráticos que conlleva la pandemia: comunicar los detalles informativos de la pandemia; tramitar las bajas laborales de los positivos (que generan una media de tres visitas, en la mayoría no programadas); resolver los problemas con los certificados covid de vacunación y facilitar los informes de recuperación tras la enfermedad y otros documentos relacionados, entre otras gestiones, que ahora asumen y paraliza su actividad.

Así, el Colegio de Médicos de Las Palmas reclama que los centros de salud se ocupen de los enfermos agudos, la mayoría no covid, de los pacientes con enfermedades crónicas que precisan controles para evitar descompensaciones y de las acciones preventivas y comunitarias "tan necesarias y olvidadas actualmente", señala la nota.

Desde el Colegio se denuncia la situación "insostenible" en la Atención Primaria debido a la "parálisis" que ha producido la sexta ola de contagios de coronavirus en la actividad médica, que impide tratar a los pacientes que presentan enfermedades distintas al covid.

Por ello, hace "un imperioso y angustioso llamamiento a toda la clase política" para que se lleve a cabo una gestión "a la altura de las adversas circunstancias actuales" y se informe debidamente a la población tras los cambios que se han introducido el pasado 31 de diciembre en los protocolos para la atención de la covid-19, indica la nota.

En ella se precisa que la incidencia de enfermedad grave por covid-19 en Canarias es menor que la de la gripe, pues los ingresos en UCI suponen el 0,12 % entre los casos activos (la mayoría en no vacunados o enfermos pluripatológicos), por lo que argumentan que los datos epidemiológicos tienen un valor secundario y no pueden paralizar la actividad médica.

Para el Colegio de Médicos, lo apremiante es tratar a "todos los enfermos", pues no se han acabado los problemas como infartos de miocardio, los de salud mental cada vez más comunes, los ictus o el cáncer, refiere el comunicado. El Colegio de Médicos considera también que la información a la población es trascendental en estos momentos.

Con los cambios de protocolos a partir del 31 de diciembre se disminuye el periodo de aislamiento en casos positivos vacunados con síntomas leves a 7 días en vez de 10, se abandona el rastreo institucional de contactos salvo en caso de vulnerables y personal sociosanitario, con lo que no se realizarán test diagnósticos en contactos asintomáticos en la mayoría de los casos.

Estos cambios, que a priori pudieran parecer una descarga en la presión asistencial, si no se explican bien y se acompañan de campañas informativas que lleguen a la población, generan muchas dudas en los pacientes que provoca que consulten aún más y se aumenta la carga de los médicos y personal de enfermería de Atención Primaria, advierte el Colegio de Las Palmas.

A su juicio, "sigue fallando de forma escandalosa la divulgación de los protocolos vigentes a través de fuentes creíbles y de todos los medios de comunicación".

Por ello, piden que se aclare a la ciudadanía que si no tienen síntomas o la sintomatología es leve no necesitan atención médica y que solo se debe acudir al centro de salud si hay fiebre alta que no cede y trasladarse al hospital si tienen dificultad respiratoria u otros síntomas graves.

"Los médicos no son los responsables del caos existente ahora mismo en Atención Primaria, son las víctimas. Los médicos están desbordados, tanto física como psicológicamente", concluye la nota, que añade que desde el Colegio de Médicos se espera "una urgente y adecuada" respuesta de la Consejería de Sanidad.