Desde que empezó el año, los hospitales canarios han estado ingresando cada día una media de entre seis y trece pacientes covid. "Una barbaridad", como califica la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, Natacha Sujanani, que asegura que esta ola aún no tiene visos de haber llegado a su límite.

Un médico de Atención Primaria, en San Bartolomé de Tirajana, Juan Toral, ha descrito la situación en la que viven los centros sanitarios de una “auténtica charcutería” en una entrevista a COPE Gran Canaria. El sanitario asegura haber atendido a unos 380 pacientes en una guardia en Urgencias de 24 horas.

La sanidad se ha convertido “en una charcutería, sacar tickets, despachar a la mayor cantidad de personas posibles, sin importar la calidad de la atención que se dé y la prevención para no enfermar no existe. Es una huída hacia adelante, cuyas consecuencias se verán en los próximos años”.

Además, asegura que la situación es insostenible desde hace algunas semanas en donde las emergencias se han convertido en un servicio de consultas que termina saturando la atención primaria y con una media diaria superior a las 300 personas, muy por encima de las cifras que presentaban los centros médicos antes de la pandemia.

De los hospitales afectados el que se encuentra en una peor situación es el Hospital de La Candelaria, en Tenerife. "Hemos dejado los quirófanos para destinarlos a operaciones oncológicas y de urgencia, porque no tenemos capacidad para ingresar a pacientes y sacar lista de espera", explica la gerente del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, Natacha Sujanani. Este centro, que es el que más pacientes alberga de toda Canarias, ha tenido que cerrar cinco plantas para poder dar cabida a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en camas convencionales que ascienden a 191. Pero no solo eso. También ha sido el primer hospital en verse obligado a cerrar tres de sus 22 quirófanos, destinados a operaciones traumatológicas, para poder dar cobertura a sus pacientes de UCI, tengan o no un diagnóstico positivo en covid.