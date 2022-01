Canarias cuenta con más de 2.200 sanitarios contagiados de coronavirus

Canarias cuenta con más de 2.200 sanitarios pasando la infección por SARS- CoV-2, lo que representa, aproximadamente, el 5,6% del colectivo. «El Servicio Canario de la Salud –SCS– tiene un presupuesto de más de más de 3.400 millones de euros, lo que nos ha permitido ampliar las plantillas y pasar de 32.000 profesionales a 39.000», indicó esta mañana el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el marco de la presentación del nuevo sistema automatizado para la tramitación de la incapacidad temporal por Covid-19, donde asistió acompañado del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, y la directora general de Programas Asistenciales, Elizabeth Hernández. En el transcurso de la pandemia, han sido contratados 7.000 efectivos en el Archipiélago.

La avalancha de contagios ya asfixia a Atención Primaria. Por esta razón, un grupo integrado por 45 médicos que se encuentran fuera del ámbito asistencial gestionará las bajas y las altas de los pacientes aquejados de coronavirus en las Islas a partir del lunes. Pero, ¿a qué perfil de afectados se dirige este servicio? Según detalló Domínguez, a todas las personas menores de 45 años, sin factores de riesgo, que pasan la enfermedad con cuadros leves o asintomáticos. «Esta medida tendrá un impacto muy importante y descargará a los profesionales de los centros de salud», apuntó. El alta se recibirá de forma automática a los siete días, salvo que el paciente informe de un empeoramiento.

La iniciativa se dirige a los pacientes menores de 45 años y sin factores de riesgo

Para realizar la solicitud, la población debe contactar con la línea de Asistencia al Coronavirus (900-112-061), donde una operadora preguntará si necesita o no la incapacidad temporal. «Si una persona se encuentra asintomática y puede teletrabajar no sería necesario», precisó Elizabeth Hernández. «Si dice que sí», prosiguió, «la información irá a un sistema de registro al cual se va a acceder diariamente y que se volcará en las agendas de estos 45 profesionales que van a hacer la gestión de los casos que no necesitan seguimiento clínico».

¿Cómo se puede certificar el diagnóstico positivo? En realidad, puede hacerse por varias vías. «Si la prueba se ha realizado dentro del sistema público, salta automáticamente a la historia clínica. Si se hace a través del sistema privado, el resultado también se notifica a la Dirección General de Salud Pública», recordó el director del SCS. No obstante, también son válidas las pruebas de autodiagnóstico. Ahora bien, en estos casos, el personal podría solicitar la repetición del test en algunos de los centros habilitados por el SCS.

Cabe recordar que el sistema de automatización de las bajas comenzó a funcionar hace tres días, pero hasta el momento requería la intervención del médico de familia tanto para conceder la incapacidad temporal como para tramitar las altas de los pacientes. A partir del próximo 17 de enero, ya no será necesario. «La comunicación con los pacientes va a ser a través de SMS y se hará con un sistema más potente que el que tenemos actualmente, donde ya comunicamos los resultados de pruebas diagnósticas sin tener que contactar con la línea 900 ni con Atención Primaria», anotó Conrado Domínguez.

Además, con el objetivo de reforzar el servicio que presta esta línea telefónica –donde ya trabajan 150 personas– otros 50 profesionales están recibiendo formación para poder incorporarse a la central en los próximos días. «Estamos en una sexta ola en la que más del 50% de los casos son asintomáticos. En otras olas, el mayor volumen se situaba en torno al 25%», destacó.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles, 12 de enero, el SCS tramitó 3.385 bajas, de las cuales 2.286 cumplían los requisitos para ser procesadas automáticamente. «Por tanto, el 60% de la actividad relacionada con el trámite de bajas se podría resolver con este sistema automatizado para que las personas no tengan que acudir a una cita con el médico de familia», valoró Domínguez.

Tal y como comunicó el lunes el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, las bajas de los positivos generan una media de tres consultas con el médico, en su mayoría no programadas, lo que contribuye a saturar los centros de salud. «Esperamos que la medida sea útil para quitarle carga burocrática y presión a nuestros centros de Atención Primaria», apostilló el director, quien además recordó que esta acción se suma a otras que persiguen el mismo fin y que han contado con el apoyo de los colegios de farmacéuticos. Dos ejemplos claros lo ponen la ampliación de los planes de tratamientos individuales, sin tener que pasar por el médico, y la expedición de certificados Covid en las boticas. «Solo en tres días se han emitido 6.500».

El SCS reforzará la línea 900-112-061 con 50 profesionales más para evitar el colapso

Por su parte, el consejero de Sanidad puso de relieve que entre el 1 de diciembre de 2021 y el pasado 12 de enero, Atención Primaria atendió más de 2,2 millones de consultas. «Ómicron ha venido a poner a prueba a todos los sistemas de salud del mundo, de tal manera que nos ha obligado a adaptar a la situación todas las políticas que realizamos. Aquí entran en juego algunas de las acciones que tenemos que hacer para liberar de carga administrativa a la Atención Primaria», valoró el titular de la sanidad canaria.

El consejero también mostró preocupación por la saturación que puede sufrir el servicio d Urgencias, por lo que subrayó que los afectados por el microorganismo solo deben demandar asistencia en esta área «si presentan síntomas graves».