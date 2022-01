La ONCE premia a Cáritas, ‘Canarias Mediodía’ y al Cabildo de La Palma

Cáritas Diocesana de Canarias, Canarias Mediodía, Gerardo Mesa Noda, El Corte Inglés y el Cabildo de La Palma han recibido los Premios Solidarios ONCE Canarias 2021, la máxima distinción institucional que la ONCE concede anualmente a nivel autonómico, que este año se han celebrado bajo el lema Separadamente juntos, después de la suspensión de los premios el año 2020 por la pandemia. Estos galardones se han convertido en un homenaje a la fortaleza y solidaridad de la sociedad de Canarias.

Así, han participado en la gala, celebrada en el Teatro Leal de La Laguna, Alejandro Oñoro Medrano, consejero general de la ONCE y consejero delegado Ilunion, Miguel Ángel Déniz Méndez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE en Canarias, y Andrés Guillén Guillén, director de Zona de la ONCE en Tenerife.

También han asistido José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, Rafael Yanes Mesa, diputado del Común, entre otras autoridades políticas y sociales de las Islas y representantes de la discapacidad y de la sociedad de Canarias.

En la edición de 2021, han recibido los Premios Solidarios ONCE Canarias: En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG Cáritas Diocesana de Canarias, por sus acciones encaminadas a frenar el impacto de la pandemia Covid-19, creando un tejido social de soporte para responder a las necesidades de las personas golpeadas por la crisis sanitaria . Todo esto de la mano de sus agentes, que han dado el apoyo social y comunitario necesario para seguir estando cerca de quienes más lo necesitan.

Cáritas recibió el premio por frenar el impacto de la Covid en gente golpeada por la crisis sanitaria

En la categoría de medios de comunicación, programa, artículo o proyecto de comunicación recayó en el programa Canarias Mediodía que dirige y presenta Sergio De La Rosa, tratando los principales temas sociales, culturales, económicos y políticos de interés para las Islas, contados por sus protagonistas en todos los rincones del Archipiélago. Muy cercano a las principales reivindicaciones de las personas con discapacidad, haciéndose eco, de forma permanente, de las noticias que afectan al colectivo.

En Persona Física, el jurado otorgó el galardón a Gerardo Mesa Noda, con motivo de su dilatada trayectoria de entrega a los demás y por contribuir a la fortaleza del movimiento asociativo, ejerciendo la solidaridad en todos los órdenes de su vida. Referentes de los que la sociedad sigue estando necesitada.

En la categoría Empresa recayó en El Corte Inglés, por su compromiso con las personas con discapacidad en las últimas décadas, destacando la generación de empleo para este colectivo, la creación de una línea telefónica específica para la atención a las personas con discapacidad y por la formación en materia de discapacidad a todos sus recursos humanos, todas estas acciones repercutieron de manera importante durante los momentos más difíciles de la pandemia, en los que se prestó un servicio de calidad y, con carácter prioritario, al objeto de cubrir las necesidades más básicas de personas mayores y del colectivo de personas con discapacidad.

Finalmente, en la categoría Estamento de la Administración Pública se otorgó al Cabildo de La Palma, por la coordinación interinstitucional entre todas las administraciones públicas para revertir la situación motivada por la erupción del volcán el pasado 19 de septiembre de 2021 y canalizar la solidaridad de toda la ciudadanía.

Los Premios Solidarios ONCE Canarias, nacieron con el fin de promocionar y distinguir los esfuerzos de las diferentes capas sociales en favor de la inclusión laboral y social de las personas ciegas.